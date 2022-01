Dix-huit films en ligne pour la 46e édition du Festival du film de montagne de Banff

À un moment où les salles de spectacles et de cinéma sont toujours fermées, le Festival du film de montagne de Banff offre une édition virtuelle mettant en vedette 18 courts et moyens métrages aux amateurs de plein air et de sensations fortes.

Cette 46e édition, qui devait être présentée dans une vingtaine de villes du Québec, est à l’affiche, en ligne, jusqu’au 19 février. Il s’agit d’une deuxième édition consécutive offerte en virtuel.

Deux productions québécoises ont été retenues. Il s’agit du film EM avec la grimpeuse Émilie Pellerin qui escalade La Zébrée, une spectaculaire fissure située à Val-David.

Always Higher met en vedette la plongeuse de haut vol Lysanne Richard, qui réalise un plongeon de 22 mètres dans un lac gelé de la municipalité de Thetford Mines. Un exploit qui n’a jamais été accompli. Ces deux productions ont été réalisées par la Québécoise Alexa Fay.

On retrouve, parmi les autres productions, des films canadiens, américains, autrichiens, norvégiens et français. Il y a du vélo de montagne, du highline, du base-jump, de l’escalade, de la randonnée, de l’alpinisme, du ski, de la planche à neige du vol en wingsuit abordés de façon unique et spectaculaire.

«Intrépides sans être téméraires et animés d’un enthousiasme sans bornes, les protagonistes des films nous inspirent par leur force discrète et leur créativité sportive. C’est une des raisons pour lesquelles le Festival du film de montagne de Banff est un rendez-vous annuel pour des milliers d’adeptes depuis plusieurs années», a indiqué Stéphane Corbeil, instigateur de l’événement.

Trois forfaits

Les 18 films ont été regroupés dans trois forfaits. La Grande aventure offre la totale avec les 18 films et totalise 4h30 d’aventures humaines et sportives en provenance des quatre coins de la planète.

On retrouve aussi des forfaits, intitulés Rouge et Bleu, qui présentent, chacun, une sélection de neuf films. On peut les visionner jusqu’au 19 février.

Nouveauté, on peut faire une visite immersive, sur le site banffquebec.ca, d’une exposition photographique que l’on pouvait voir, habituellement, dans les foyers des salles visitées. On retrouve des images d’expéditions réalisées par des Québécois.

Les forfaits sont en vente sur la plateforme lepointdevente.com.

