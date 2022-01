Dollarama toujours aussi populaire malgré les hausses de prix

Lancé en 1992, le magasin Dollarama est rapidement devenu un incontournable pour de nombreux Québécois, même si la chaîne est forcée de faire monter ses prix.

Si Dollarama a fait sa réputation par ses produits à 1$, l’entreprise a été contrainte de faire monter ses prix dans les dernières années. D'ailleurs, elle offrira bientôt des produits à 5$. Ces hausses sont notamment dues à l'inflation et aux difficultés d'approvisionnement de ses magasins.

Malgré la COVID-19, la fermeture de magasins et le roulement de personnel, le géant a fait 860 millions $ de profits en 2021, note Philippe R. Bertrand, cofondateur et associé chez Amplio Stratégies. De plus, Dollarama a engendré des ventes de plus d’un milliard $ en seulement trois mois.

«Ça reste un magasin qui est très prisé. [...] C’est un magasin qui est accessible, il y en a partout. Je pense que c’est un beau modèle d’affaires», explique M. Bertrand.

Si bien que Dollarama ne compte pas moins de 1381 magasins à l’heure actuelle.

«L’an passé, en pleine COVID-19, la chaîne a ouvert 65 magasins. Il faut le faire quand même. Ç’a été dur pour tout le monde, mais eux ils ont investi dans la création de 65 magasins. Ils visent 2000 magasins d’ici 2030», ajoute M. Bertrand.

Pour affronter les défis de main-d’œuvre, Dollarama a adopté une approche numérique, entre autres par l'installation de caisses automatisées. L’entreprise a également un site qui permet à ses clients de magasiner en ligne. Néanmoins, elle mise beaucoup sur les succursales physiques au moment où les grandes chaînes se tournent de plus en plus vers le magasinage en ligne.

«C’est vraiment un magasin qu’on appelle de destination. Si je prends l’exemple de ma belle-fille, elle aime se promener dans le magasin. C’est une activité pour elle. De 1 à 4$ et bientôt 5$, c’est pas très cher pour les gens d’aller magasiner. Et on y trouve un bon nombre d’items», mentionne Philippe R. Bertrand.