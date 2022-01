Drogues et téléphones cellulaires saisis sur le terrain de la prison de Donnacona

Le personnel carcéral de la prison de Donnacona, près de Québec, a saisi dimanche un «colis» contenant notamment de la drogue et des téléphones cellulaires sur le terrain de son établissement.

Le paquet découvert renfermait 164,6 grammes de haschich, 90 grammes de cannabis, 80 grammes de cire de cannabis, 46,7 grammes de concentré de cannabis, 200 comprimés de stéroïdes, 205 grammes de tabac et deux téléphones cellulaires.

La valeur de revente de ces produits à l’intérieur des murs de la prison s’élève à près de 100 000 $.

«Le Service correctionnel du Canada (SCC) dispose d'un certain nombre d'outils pour prévenir l'introduction de drogue dans ses établissements. Parmi ces outils, on retrouve des détecteurs ioniques et des chiens détecteurs de drogue pour la fouille des édifices, des biens personnels, des détenus et des visiteurs», a indiqué le Service correctionnel du Canada dans un communiqué.

Aucune arrestation n’a été effectuée dans ce dossier.