Du temps glacial pour mercredi à travers le Québec

La journée de mercredi sera glaciale presque partout au Québec, alors qu’une vague de froid amènera un refroidissement éolien de -45 à -38 degrés par endroits.

Un avertissement de froid extrême est d’ailleurs en vigueur pour les secteurs de l’ouest, du centre et du nord de la province.

Environnement Canada a également émis un avertissement de smog pour le secteur de l’Abitibi, en plus du froid extrême. «Des concentrations élevées de polluants sont prévues et entraîneront une mauvaise qualité de l'air», a prévenu l’agence fédérale.

Pour Montréal et la toute la vallée du fleuve Saint-Laurent, l’agence fédérale prévoit un temps ensoleillé avec des températures oscillants entre -20 et -18 degrés, avec un ressenti de -25 degrés en après-midi.

En Estrie et les secteurs plus à l’est comme le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord, les mêmes conditions météorologiques prévaudront avec un temps froid et une alternance de soleil et de nuages.

Le mercure devrait remonter dès jeudi pour la majeure partie de la province avec des températures saisonnières autour de -11 à -9 degrés, annonçant un week-end plutôt clément.