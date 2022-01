Éric Bruneau signe avec son amoureuse Kim Lévesque Lizotte la série «Avant le crash»

Éric Bruneau peut enfin se libérer du secret qu’il gardait précieusement depuis six ans. Le comédien ajoute le chapeau d’auteur aux talents qu’on lui connait et écrit avec son amoureuse Kim Lévesque Lizotte les intrigues de la nouvelle série «Avant le crash».

Bruneau tiendra le rôle principal – celui de Marc-André – dans cette «dramédie» qu’il a imaginée et développée à travers ses projets des dernières années devant la caméra, dont «Aller simple» diffusé en ce moment sur Noovo et «La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé», série de Xavier Dolan qui doit être lancée cette année sur Club illico.

Le reste de la distribution d’«Avant le crash» sera dévoilé plus tôt que tard, les tournages devant se mettre en branle en avril prochain en vue d’une diffusion durant la saison 2022-2023 d’ICI TÉLÉ.

Amitié et quête de réussite

Campé dans le monde de la finance, «Après le crash» s’intéressera aux liens unissant un groupe de trentenaires ainsi qu’à leur quête de réussite, dans ce qui se voudra un drame humain et un «thriller existentiel», selon le réalisateur Stéphane Lapointe («Faits divers»).

Marc-André tentera de revenir à contrecœur dans l’univers des banquiers d’investissements, quatre ans après avoir claqué la porte, ceci afin de suivre le rythme de vie de la bande et faire plus de «cash».

Éric Bruneau a dit en table ronde virtuelle, mercredi, qu’il avait envie de «parler d’ambition, d’amitié et de notre désir de se réaliser», des thèmes qui seront au cœur des intrigues et qui seront le moteur des protagonistes.

«La finance est juste un [prétexte] pour mettre les personnages sous pression, ce sont tous des gens qui sont pris, à la mi-trentaine, dans la réalisation de soi-même et qui sentent la pression autour d’eux à aller constamment plus loin», a-t-il ajouté.

Pour Kim Lévesque Lizotte, qui effectue un retour chez le diffuseur public après le succès remporté par sa comédie dramatique «Les Simone», la série «Après le crash» va montrer qu’il y a un prix à payer pour être un gagnant, même pour «des gens bons qui voulaient faire la bonne affaire, des gens très humains et aimants, mais [qui sont déjoués par] le système».

«Il y a un coût et des conséquences à choisir tout le temps l’ambition, la carrière, le pouvoir, l’argent, l’ego, on voulait montrer c’est quoi les conséquences sur nos relations personnelles, nos amitiés, nos amours, notre rapport avec la famille», a-t-elle poursuivi.

Se renvoyer la balle

Éric Bruneau et Kim Lévesque Lizotte ont pris plaisir à écrire ensemble et à se «renvoyer la balle», la pandémie leur ayant permis de pondre les cinq derniers épisodes.

«Ceux qui ont déjà écrit savent qu’écrire à quatre mains c’est un défi exceptionnel. Trouver des auteurs avec qui travailler conjointement, c’est aussi difficile que de trouver l’amour, alors j’ai comme retrouvé l’amour une deuxième fois», a glissé Kim, faisant sourire son conjoint.

«On a pu rebondir sur l’idée de l’autre, on s’est mis à bâtir les épisodes en en parlant, après ça on les mettait sur papier, on pouvait rebondir, c’est un processus très rapide, très efficace, parce qu’il n’y a pas trop d’ego dans le chemin. [...] Je me suis retrouvée avec de grands personnages, des alliés d’écriture [NDLR Éric Bruneau et la productrice Sophie Deschênes], de sorte que ça a été un processus facile et stimulant, puis c’est vraiment difficile quand tu es scénariste de déléguer, de donner la balle à l’autre, mais avec Éric ça s’est fait naturellement», a dit l’auteure.

Les 10 épisodes d’«Avant le crash» seront produits par Sophie Deschênes de Sovimage, la boite de production à qui l’on doit notamment «Les pays d’en haut», «Mensonges», et «O’».

