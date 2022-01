« Mesdames et messieurs, mon nom est Sébastien Benoit, bienvenue à La Poule, spécial déconfinement !

Comme on vous l’a annoncé un peu plus tôt cette semaine, le gouvernement va annoncer quels établissements pourront ouvrir leurs portes au cours des prochains jours !

Bonjour, monsieur le premier ministre !

– Bonjour Sébastien !

– Alors le principe est simple. Comme vous pouvez le constater, monsieur Legault a deux gros pots devant lui.

Un pot contenant les noms de différents types de commerces : salles de quilles, restos, salons de massage, lieux de culte, clubs échangistes, salles où on lance des haches pour se défouler, clubs de bridge, animaleries, pistes de go-kart, gyms, etc.

Et un pot contenant des dates.

Il s’agit de piger tour à tour une date et un lieu.

Alors, monsieur le premier ministre, vous êtes prêt ?

– Toujours !

– Alors, pigez une date ! »

Le PM pige un papier et le tend à Sébastien Benoit.

« Le 31 janvier ! J’ai dit : le 31 janvier ! Maintenant, pigez un lieu, monsieur Legault ! [Monsieur Legault s’exécute] Oh là là, ça va faire plaisir à beaucoup de gens, ça ! Imaginez-vous, mesdames et messieurs, que le premier ministre a pigé... les restos ! Oui, les restos vont ouvrir dans cinq jours ! »

Musique. Des ballons et des confettis tombent du plafond. On voit Martin Picard pleurer dans la salle.

« Et maintenant, monsieur le premier ministre, une autre date et un autre lieu. [Le PM pige deux papiers et les remet à Sébastien Benoit] Ah, encore une autre grande nouvelle... Monsieur Legault a pigé le 7 février et... »

Roulement de tambours. On sent que la nervosité du public est à son comble.

« Les salles de spectacles !!!! OUI !!!! OUI !!!! Ah, c’est fantastique, monsieur le premier ministre, merci ! Merci !

– De rien, Sébastien ! Je vous avoue que je suis soulagé, j’avais peur de choisir les peep-shows ou les salons de chicha !

— Ahahah, je vous comprends ! [Les deux rigolent] Je crois qu’il faut rappeler, monsieur le premier ministre, que cette loterie respecte les critères scientifiques les plus rigoureux !

– Oh oui, c’est important de le dire. La Santé publique a approuvé toutes les combinaisons possibles pouvant résulter de ce tirage. Par exemple, si j’avais choisi “les bars de danseuses” et “le 24 avril”, c’était parfaitement cachère ! Car tous les facteurs, et je dis bien TOUS les facteurs ont été pris en compte : la qualité de l’aération desdits bars, la quantité de sueur émise par les employés, la dimension des cabines... C’est SCIEN-TI-FI-QUE !

Si on dit que les théâtres peuvent ouvrir le 7 février et non le 5 ou le 3, Sébastien, c’est qu’il y a des raisons !

– Voilà qui nous rassure ! Le temps file, monsieur le premier ministre, il est maintenant temps de piger le nom des 10 infirmières chanceuses qui pourront gagner une soirée au resto et au théâtre.

– Oui ! Quoique, Sébastien, entre vous et moi... pas sûr qu’elles aient le temps d’y aller ! Comme je l’ai dit hier : la situation est toujours aussi critique dans les hôpitaux ! »