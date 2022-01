Les Oilers vraiment de retour?

Si les Oilers d’Edmonton poursuivent leurs bonnes habitudes des deux derniers matchs, le Canadien de Montréal n’aura qu’à bien se tenir samedi soir, quand la formation albertaine se présentera dans un Centre Bell sans partisans.

• À lire aussi: La moins pire des solutions

• À lire aussi: L’embauche du nouveau DG des Canucks confirmée

Après avoir encaissé sept revers consécutifs, les hommes de l’entraîneur-chef Dave Tippett ont enregistré des victoires de 5 à 3 contre les Flames de Calgary, samedi, et de 3 à 2 en prolongation face aux Canucks de Vancouver, mardi. Blanchi dans trois duels de suite, le capitaine Connor McDavid a rebondi avec quatre points en deux sorties, procurant le gain aux siens avec un but en prolongation en Colombie-Britannique.

Voilà de bonnes nouvelles qui devraient calmer les partisans de l’équipe. Certains avaient affiché leur insatisfaction en lançant des chandails sur la patinoire du Rogers Place dernièrement. Toutefois, les Oilers occupent le sixième échelon de la section Pacifique et demeurent à l’extérieur du portrait des séries. Le travail doit se poursuivre.

«Évidemment, ce n’est pas une recette du succès, mais nous semblons incapables de trouver le moyen de marquer le premier but du match», a déploré McDavid au quotidien «Edmonton Sun», évoquant le retard de 2 à 0 que son club a comblé contre les Canucks.

«Maintenant, j’obtiens des occasions de compter, sauf que je n’avais pas placé une rondelle dans le filet récemment. C’est bien d’avoir finalement pu contribuer», a-t-il aussi souligné.

Koskinen plus fiable

En plus du numéro 97, le gardien Mikko Koskinen a repris de la vigueur. Présentant un taux d’efficacité de ,899 cette saison, le Finlandais a été solide dans les deux triomphes des Oilers, réalisant 44 arrêts, samedi, et 25 autres dans le duel suivant. Ses coéquipiers espèrent qu’il continuera sur la même voie.

«Il m’a sauvé sur une séquence; ça aurait été 3 à 1 et très dur [de revenir]. [...] Mikko a reçu beaucoup de critiques et nous voulons bien jouer devant lui en lui permettant de vivre des soirées plus faciles», a précisé McDavid en rappelant un arrêt-clé suivant un revirement qu’il avait commis en troisième période, mardi.

Aussi, pour Zack Kassian, rien n’est joué. Néanmoins, les points au classement devront venir plus constamment.

«Si on gagne une partie, puis on en perd une autre et ainsi de suite, on n’ira nulle part, a-t-il indiqué. Il faut obtenir quelques victoires d’affilée et offrir plus de confiance à notre club. On doit bâtir sur cela et renverser la vapeur. Il y a encore la moitié de la campagne à disputer et ce n’est pas comme s’il restait seulement 20 rencontres à jouer.»

Avant leur visite à Montréal, les Oilers accueilleront les Predators de Nashville, jeudi. L’affrontement de samedi sera diffusé sur les ondes de la chaîne TVA Sports.

À VOIR AUSSI :