Québec repousse l’élargissement de la consigne aux bouteilles de vin et autres contenants

Censé entrer en vigueur cet automne, l’élargissement de la consigne à tous les contenants à boire dont les bouteilles de vin, est finalement repoussé au printemps 2023.

C’est ce qu’a annoncé mercredi le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, en présentant le détail de ce nouveau règlement et d’un autre pour serrer la vis aux producteurs de matières résiduelles.

Le ministre justifie ce report par le «tort causé à beaucoup d’acteurs» censés mettre en œuvre cette consigne pendant la pandémie de COVID-19.

«C’est la raison pour laquelle nous avons convenu d’un délai supplémentaire de six mois», a-t-il précisé en affirmant que «c’est bien peu cher payé pour s’assurer de bien faire les choses».

5 milliards de contenants

Annoncé en janvier 2020, l’élargissement de la consigne vise tous contenants à boire, de 100 millilitres à deux litres, dont les bouteilles de vin. Au total, près de 5 milliards de contenants seront ainsi visés par cette consigne, a rappelé Benoit Charrette.

Qu’ils soient en carton, en plastique, en métal ou en verre, ces contenants coûteront bientôt dix cents de plus à l’achat (25 cent dans le cas d’une bouteille de vin). Cette contribution pourra ensuite être remboursée en les ramenant dans un lieu de collecte «dans la plupart des cas à même où» ils ont été achetés, a précisé le ministre, Benoit Charette.

Déjà, Québec avait annoncé cette semaine le prolongement des projets pilotes mis en place pour tester ce nouveau procédé.

Récupérer davantage

Québec entend aussi serrer la vis aux producteurs de matières résiduelles et les obligera d’ici cinq ans à mettre en place un système pour en récupérer davantage, au lendemain de la parution d’un déprimant rapport sur la production de déchets qui ne cesse d’augmenter dans la province.

Le nouveau règlement publié mercredi vise à obliger «certaines personnes», les producteurs, à «mettre en œuvre et à soutenir financièrement un système de consigne de certains contenants dans le but de les récupérer et de les valoriser».

D’ici 2027, les producteurs seront donc obligés de revaloriser 85 % du carton, 80 % du plastique rigide de type polythène, 50 % des plastiques souples, et 70 % du verre qu'ils produisent, entre autres.

Pour les citoyens, cette réforme représentera toutefois «peu de changements» dans leurs habitudes de tous les jours, a assuré Benoit Charrette.

Loin de diminuer, la proportion de déchets produits par chaque Québécois continue d’augmenter d'année en année et l’objectif de réduction fixé jusqu’ici par Québec se révèle un échec, pointait le Bureau d’audiences publiques en environnement (BAPE) dans un rapport publié mardi.

