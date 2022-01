Sexe, drogues et rock’n’roll

N’ajustez pas votre téléviseur : c’est bel et bien une actrice – Lily James – qui incarne Pamela Anderson dans la nouvelle série Pam and Tommy, dédiée au célèbre sextape du couple américain. La ressemblance est si frappante qu’elle vient brouiller la ligne entre la réalité et la fiction.

La distribution de Pam and Tommy a fait couler beaucoup d’encre lors de son annonce, l’an dernier. Encore plus à la diffusion des premières images de Lily James et Sebastian Stan, transformés en Pamela Anderson et Tommy Lee, qui se sont répandues sur le web comme une traînée de poudre.

Et pour cause. Car oui, les acteurs y sont absolument méconnaissables. On peine surtout à reconnaître Lily James (Cendrillon, Mamma Mia ! C’est reparti) sous le maquillage et la poitrine généreuse de l’ancienne playmate américaine. L’illusion est aussi parfaite que bluffante.

L’histoire, elle, avait aussi fait grand bruit au milieu des années 1990 lorsqu’une vidéo explicite des ébats amoureux entre Pamela Anderson et Tommy Lee s’est mise à circuler illégalement. On en connaît tous, à tout le moins, les grandes lignes, du vol de ladite vidéo aux répercussions judiciaires de sa diffusion faite sans l’autorisation de ses protagonistes.

Photo d’archives, Wenn

Pas de gants blancs

Ce sont désormais les dessous de ce scandale sexuel qu’on explore avec Pam and Tommy. Relayée par Hulu chez nos voisins du Sud, la série américaine sera ici disponible via la plateforme Disney+ à compter de la semaine prochaine.

Oui, vous aviez bien lu : Disney+. Mais attention ; l’histoire – scabreuse à souhait – n’a en rien été édulcorée pour plaire à son diffuseur canadien. Le langage y est cru et vulgaire, et la nudité frontale... dans tous les sens du terme. Bref, on ne fait pas dans la dentelle, loin de là.

Les faits sont, évidemment, romancés ici et là au nom du divertissement. N’empêche, les fans reconnaîtront certains moments-clé de la vie personnelle et professionnelle de Pamela Anderson : son entrée au manoir Playboy, ses déceptions sur le plateau de Baywatch et le flop monumental de Barb Wire, entre autres.

Rien de bien rose, donc. En fait, c’est une Pamela Anderson qui perd peu à peu les illusions de son rêve américain que l’on suit au fil des huit épisodes. On craignait d’ailleurs que Pam and Tommy ne soit exagérément racoleuse, voire vulgaire. Mais non.

Certes, c’est par moment grivois – on n’y échappe pas –, mais on demeure dans les confins du bon goût. On en ressort donc évidemment diverti, mais surtout avec un respect renouvelé (ou retrouvé, c’est selon) pour cette femme résiliente, éternelle icône d’une génération entière.

Les trois premiers épisodes de Pam and Tommy seront disponibles sur Disney+ à compter du 2 février. Les autres suivront à raison d’un épisode par semaine.