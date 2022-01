[PHOTOS] Grandes surfaces, SQDC et SAQ: trop facile de magasiner avec un faux passeport

À peine 15 minutes, un téléphone intelligent et zéro dollar. C’est tout ce dont Le Journal a eu besoin pour contrefaire des documents qui nous ont permis de magasiner hier dans six commerces exigeant le passeport vaccinal.

« C’est une vraie blague. Les antivaccins savent ce secret-là et peuvent vivre comme si de rien n’était. Pas besoin de dépenser des centaines de dollars », a garanti une source, qui refuse de s’identifier dans le reportage par crainte de représailles.

Le Journal a choisi de ne pas dévoiler les détails de cette ruse afin de ne pas donner d’idées aux personnes mal intentionnées, mais ils ont été communiqués aux autorités.

Averti de ce truc, le gouvernement a ensuite confirmé qu’il n’hésitera pas à inciter les commerçants à resserrer le contrôle à leurs portes.

La méthode frauduleuse, qui a d’abord été testée par notre source, est d’une simplicité déconcertante.

En 15 minutes et sans l’aide d’expert, nous avons créé gratuitement de faux documents numériques sur notre cellulaire pour accéder aux commerces exigeant des codes QR.

Au total, Le Journal a pu pénétrer avec succès dans six commerces de Montréal sur neuf exigeant la preuve vaccinale, muni d’un code QR et d’une pièce d’identité.

La semaine dernière, il a été exposé que des contrevenants ont tenté de tromper des commerces d’une façon beaucoup plus élaborés en obtenant, avec la complicité d’un employé du réseau de la Santé, un faux passeport vaccinal. L’UPAC les a épinglés.

Comme un vrai

Nous avons donc réussi à magasiner à la SQDC, au Canadian Tire, chez Winners au Walmart et dans deux SAQ.

Rappelons que le passeport vaccinal est exigé depuis quelques semaines dans ces deux premiers établissements, et depuis lundi dans les grandes surfaces.

Difficile de dire combien de personnes ont déjà utilisé cette ruse gratuite, mais elle semble de plus en plus connue selon nos informations.

D’ailleurs, deux des quatre SAQ visitées par Le Journal ont refusé de nous laisser pénétrer avec nos documents falsifiés numériques, exigeant plutôt des preuves physiques.

« On a besoin d’une pièce d’identité physique et non numérique. On ne les accepte plus, il y a eu trop de fraudes, c’est fini », admet la commis, en nous pointant la porte de sortie.

Amendes salées

Le Journal a signalé au cabinet du ministre Christian Dubé la fraude accessible aux Québécois non vaccinés.

En plus du code QR, les commis devraient en tout temps exiger de voir la carte d’identité, et ne pas se contenter d’une version numérique, a insisté Marjaurie Côté-Boileau, attachée de presse du ministre Dubé.

« Nous n’hésiterons pas à rappeler aux commerçants que les cartes d’identité doivent être physiques afin que cette règle soit bien connue et appliquée », précise Mme Côté-Boileau.

Cette dernière soutient que les personnes, mais aussi les commerçants qui contreviennent aux mesures liées au passeport vaccinal, s’exposent à des amendes allant jusqu’à 6000 $.

« C’est incroyable »

Pour l’ex-enquêteur de la Sûreté du Québec, il était évident que cette situation allait survenir si les commerçants n’exigent que des preuves numériques.

« Les gens qui font usage de faux documents, on parle de supposition de personne. À ce moment-là, c’est criminel et tu t’en vas direct en dedans », confirme Paul Laurier.

En réaction à notre enquête, la SQDC s’est dite « surprise » de la situation et assure qu’elle va « réitérer rapidement la procédure à appliquer ». Même son de cloche à la SAQ, qui reconnaît ne pas être à l’abri des fraudes.

– Avec Camille Payant

