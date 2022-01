Ukraine: «plus jamais la guerre!» implore le pape

Cité du Vatican | «S'il vous plaît, plus jamais la guerre!» a imploré mercredi le pape François devant les inquiétudes sur une potentielle invasion russe de l'Ukraine et les tensions croissantes entre Washington et Moscou.

«Nous avons parlé tout à l'heure de l'Holocauste: pensez que plus de cinq millions de personnes ont été anéanties!» a rappelé le pape François lors de son audience générale hebdomadaire au Vatican.

«Durant la dernière guerre, le peuple a souffert de la faim, de tant de cruauté. Il mérite la paix», a ajouté le pontife argentin, appelant les fidèles à «prier pour la paix en Ukraine, souvent» durant cette journée qu'il a dédiée à ce pays.

«Que ces prières touchent les cœurs des responsables sur la Terre afin qu'ils fassent prévaloir le dialogue et que le bien de tous soit placés avant les intérêts partisans», a poursuivi le pape avant de lancer: «S'il vous plaît, plus jamais la guerre!»

Dimanche, le pape avait déclaré suivre «avec préoccupation les tensions croissantes qui menacent d'infliger un nouveau coup à la paix en Ukraine et remettent en cause la sécurité du continent européen».

Les tensions entre Moscou et Washington sont vives au sujet de l'Ukraine alors que la Russie est accusée d'avoir massé plus de 100 000 militaires à la frontière du pays, faisant craindre une invasion imminente.