Un moniteur de camp de jour purgera 15 mois en détention

Un moniteur de camp de jour qui a profité de son statut pour abuser sexuellement d’adolescentes a pris le chemin de la prison, mercredi, pour 15 mois, ce qui marque un tournant dans la guérison de ses victimes.

« Quinze mois, je trouve ça correct. Je sais qu’il a travaillé sur lui et vécu beaucoup de souffrance depuis », confie avec sagesse Liza Mc Laughlin, victime de Faviann Enrique Di Tullio en 2009.

La jeune femme de 28 ans a fait lever mercredi au palais de justice de Saint-Jérôme un ordre de la Cour qui empêchait de l’identifier, car elle tient à « donner une voix aux victimes de crimes sexuels ».

Son agresseur, qu’elle qualifie de « prédateur sexuel », a plaidé coupable à trois des 13 chefs d’accusation d’ordre sexuel qui pesaient contre lui.

« Je voulais juste le voir marcher avec les menottes, et soutenir son regard dans la salle. C’est ainsi que j’ai fait mon cheminement », poursuit l’éducatrice spécialisée.

Photo d'archives

L’homme de 36 ans a admis qu’il l’a agressée sexuellement, en plus d’avoir leurré deux autres ados de 14 et 15 ans entre 2009 et 2011. Il travaillait alors au Centre Notre-Dame de la Rouge, situé à Grenville-sur-la-Rouge, dans les Laurentides.

Di Tullio rencontrait ses victimes au camp. Il communiquait avec elles sur les réseaux sociaux et les revoyait ailleurs.

« Il m’a forcée à me laisser toucher. Il disait qu’il m’aimait, que les autres ne comprendraient pas. Il a profité de ma confiance en lui », relate Mme Mc Laughlin.

Il a aussi touché deux fois aux fesses et aux seins d’une autre victime croisée à un mariage, et il s’est masturbé lors d’une conversation virtuelle durant laquelle il a demandé à une fille de retirer son chandail et de n’apparaître qu’en soutien-gorge.

Renvoyé

En 2012, la direction du camp a confronté Di Tullio à propos de ses agissements auprès des ados. Il n’y a plus travaillé.

« Les gens ne m’ont pas crue. J’étais étiquetée comme celle qui l’a fait renvoyer », s’attriste Mme Mc Laughlin, qui dit avoir été affectée bien plus qu’au plan sexuel, après s’être sentie rejetée du groupe de moniteurs duquel elle a aussi fait partie.

Photo Jonathan Tremblay

Puis, en 2017, une première victime a porté plainte.

« Le système n’est pas parfait. Je le savais déjà. Ce qui est important, c’est que ce soit fini. Je peux passer à autre chose, dit Mme Mc Laughlin. Je lui ai pardonné il y a des années. J’ai beaucoup d’empathie pour lui. »

Visite en prison

Bien que Me Charles B. Côté ait dit mercredi que son client était rempli de remords, Di Tullio a paru surpris de pouvoir s’adresser à ses victimes, et ne l’a pas fait.

« Je vais aller les chercher moi-même [ses excuses] », affirme la jeune femme déterminée à le visiter en prison un jour.

Di Tullio sera inscrit au registre des délinquants sexuels à perpétuité.

Il ne pourra obtenir d’emploi qui le mettrait en position d’autorité auprès de jeunes de moins de 16 ans durant cinq ans.

– Avec la collaboration de Christian Plouffe