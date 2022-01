Une chance pour Montembeault

Carey Price reste encore loin d’un retour au jeu. Jake Allen s’absentera pour près de deux mois. Plus que jamais la porte s’ouvre pour Samuel Montembeault.

• À lire aussi: Canadien: des joueurs reviennent, d’autres, non

• À lire aussi: La moins pire des solutions

• À lire aussi: À Primeau de s’affirmer

Mais pour garder la porte bien ouverte, Montembeault devra lui aussi éviter le piège de l’infirmerie. Le gardien de 25 ans n’a pas participé aux deux derniers matchs en raison d’une blessure à un tendon du poignet.

L’ancien des Panthers de la Floride était toutefois de retour sur la glace pour le premier entraînement du CH après cet interminable voyage de sept rencontres sur la route. Il a bloqué les tirs de ses coéquipiers pendant plus de 60 minutes, tout comme Cayden Primeau.

« Je veux revenir au jeu le plus rapidement possible, a dit le Québécois. Ça va de mieux en mieux, je me sentais bien. Je suis heureux du progrès. »

Au jeu des détecteurs de mensonges, Montembeault ne serait pas le plus doué. Quand un collègue lui a demandé s’il s’était bel et bien blessé à un tendon du poignet, le numéro 35 a regardé en direction de Chantal Machabée pour savoir s’il pouvait répondre à la question. S’il avait bobo à un autre endroit du corps, il aurait tout simplement nié l’information.

Une place à gagner

À ses deux derniers départs à Dallas et Vegas, Montembeault a reçu 104 tirs. Malgré une quantité industrielle de tirs, il a signé une victoire contre les Stars et il a grappillé un point contre les Golden Knights.

Il sait qu’il aura maintenant l’occasion d’agir comme le gardien numéro un.

« Plus je joue, plus je gagne en confiance, a-t-il rappelé. J’ai travaillé vraiment fort avec Éric (Raymond) depuis le début de la saison. Pour la première fois depuis le début de ma carrière, j’ai la chance de montrer ce que je peux faire dans la LNH. J’avais joué quelques matchs en Floride. Je suis heureux du défi, j’ai hâte de le relever. Pour moi, c’est une chance de prouver que j’ai ma place dans cette ligue. »

À voir aussi