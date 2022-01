Une famille est décimée après avoir tenté de dégeler des tuyaux

VENISE-EN-QUÉBEC | Une octogénaire et son fils sont morts par intoxication au monoxyde de carbone, mardi, en Montérégie, à la suite d’une ultime tentative de dégeler les tuyaux d’eau de la résidence.

Raymonde Gervais vivait dans sa petite maison mobile située dans le domaine Florent à Venise-en-Québec depuis plus de 30 ans avec son conjoint, Normand Labrecque.

Les voisins rencontrés mercredi étaient unanimes : ce sont des gens charmants, appréciés de tous et très respectueux.

Depuis les derniers grands froids, les tuyaux d’eau courante ont complètement gelé, si bien que leurs voisins leur amenaient de l’eau quotidiennement.

Chaufferette au propane

Mardi, vers 18 h, le fils de Mme Gervais est venu installer un chauffage d’appoint que son beau-père avait loué le jour même afin de régler le problème.

Une « chaufferette au propane de 50 000 BTU », selon les voisins.

« Ils l’ont installée sous la maison, mais il n’y a pas vraiment de trappe d’aération parce que c’est fermé tout le long, alors le propane est entré à l’intérieur de la maison », rapporte Nancy Gravel, qui vit à deux jets de pierre.

Un appel au 911

Le drame s’est produit peu avant 21 h, quand Mme Gervais est tombée inconsciente pendant qu’elle discutait au salon avec son mari, son fils et sa belle-fille. Quelques instants plus tard, ce fut au tour de M. Labrecque et de son beau-fils, Serge Sabu, de perdre conscience.

« La femme de Serge était en panique, elle a appelé le 911, mais elle a juste eu le temps de donner quelques informations avant de s’évanouir elle aussi », dit Patrick Papineau, le petit-fils de la défunte.

À l’arrivée des services d’urgence, le quatuor a été transporté à l’hôpital.

La femme de 80 ans est morte peu après, alors que son conjoint, du même âge, reposait toujours dans un état critique mercredi.

Le fils de la dame, âgé de 62 ans, est également décédé peu de temps après.

Quant à sa femme de 52 ans, elle repose dans un état stable, bien qu’elle risque de conserver d’importantes séquelles.

Ex-snowbirds

Anciens snowbirds, les tourtereaux avaient récemment fait des modifications à leur maison mobile afin d’y demeurer toute l’année.

Mais comme ce n’était pas la première fois que leurs tuyaux gelaient, le chauffage d’appoint était la dernière solution avant que les octogénaires déménagent chez un membre de leur famille pour le reste de l’hiver.