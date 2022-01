McCANN, Eileen



2 février 1940 - 12 janvier 2022C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Eileen McCann (feu Cyrile Bernier - l'amour de sa vie), à l'âge de 81 ans.Elle laisse dans le deuil sa chère soeur, Viviane (John Cowie), ses nièces, Sheriane, Christiane (Dominic La Force), Melinda et Eileen, son neveu Jules (Laurie). Elle était aussi la précieuse grand-tante de: Antoine, Tatyanna, Katrina, Nathan, David, Melody, Vivica, Serena, Leia, Kasandra et Meagan.Elle laisse également ses cousins et cousines: Giselle, Nicole, Bill, Sharon, Donna, Colleen et Michael ainsi que parents et amis(es).La famille tient à remercier le personnel de la résidence Lasalle et du CLSC de Lasalle pour les soins prodigués.En raison du contexte actuel, les funérailles auront lieu dans l'intimité, le samedi 29 janvier 2022 au Complexe funéraire Urgel Bourgie de Lachine.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisation charitable Mains Tendues.https://mainstendues.net/index.php