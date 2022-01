Avec le Rocket, ça presse

Si le Canadien souhaite faire de Cayden Primeau son gardien d’avenir, et éviter de le brûler, il a intérêt à le renvoyer au plus vite avec le Rocket de Laval.

• À lire aussi: Zegras le surdoué

• À lire aussi: « Ça faisait longtemps que je l’attendais» -Trevor Zegras

• À lire aussi: Reconstruction dans les plans pour le CH

Dans cet autre match, le 16e de la saison, où le Canadien a accordé au moins cinq buts, le pauvre gardien de 22 ans a été victime du crochet de Dominique Ducharme. C’est la quatrième fois en sept départs que Primeau est incapable de terminer un match qu’il entreprend.

Cette fois, l’entraîneur-chef du Canadien a choisi de le retirer après 20 minutes de jeu en dépit du fait que Samuel Montembeault représentait un cas douteux.

« On est dans une situation où on n’a pas vraiment le choix, s’est défendu Ducharme. On va voir pour le week-end. On va s’assurer que Sam est capable de jouer. Ce sont les options qu’on a présentement. »

D’accord, mais si Montembeault est toujours incommodé par cette blessure au poignet, va-t-il renvoyer la recrue à l’abattoir contre les Oilers, samedi, et les Blue Jackets, dimanche ?

Sur les talons

C’est une question que l’état-major de l’équipe doit absolument se poser. D’autant plus que, lorsque Primeau est devant le filet, ça ne respire pas la confiance devant lui. C’est indirectement ce que Ducharme a signifié en expliquant les raisons qui l’ont poussé à retirer Primeau, qui venait d’accorder trois buts sur neuf tirs.

« J’estimais qu’on avait connu une bonne première période, mais on tirait de l’arrière 0-3. Je ne voulais surtout pas que nos joueurs lâchent. Je voulais qu’on revienne et qu’on donne une dose d’énergie à notre équipe », a expliqué Ducharme.

Ce dernier avait également remarqué certains signes de nervosité de la part de son gardien. On peut le comprendre. Le pauvre a le niveau de confiance pratiquement au point de congélation.

Ambiance survoltée !

Au moins, ce n’est pas Primeau qui a été victime du superbe but de Trevor Zegras. Se revoir constamment dans les jeux de la semaine lui aurait possiblement porté le coup de grâce.

« C’est un jeu à haut pourcentage de réussite si tu parviens à soulever la rondelle sur ton bâton, a souligné la recrue des Ducks. Quand tu es derrière le filet, le gardien est habituellement sur ses genoux. C’est difficile pour lui de se déplacer d’un poteau à l’autre. Quand tu peux lever la rondelle dans le haut du filet aussi rapidement, c’est compliqué pour lui de faire l’arrêt. »

Par ailleurs, le jeune attaquant a terminé sa conférence de presse avec une pointe d’humour.

« L’ambiance était folle ce soir. Le Canadien venait de marquer. C’était un gros but pour eux, alors je voulais m’assurer d’éteindre l’énergie de la foule. »