[BALADO] Les emballages plastiques, bénéfiques ?

Bien sûr, ils ont mauvaise réputation, mais la méritent-ils systématiquement?

• À lire aussi: [BALADO] Plastiques jetables, le lobby contre-attaque

• À lire aussi: [BALADO] Les papillons mangeurs de plastique

Sans doute, le problème c’est qu’en voulant les remplacer, on se heurte à des difficultés jusqu’ici insoupçonnées et étonnantes, en particulier pour l’emballage de fruits et légumes.

Ce qui n’empêche pas de poursuivre les recherches pour des alternatives, bien au contraire!