Beaulieu remporte son appel et sera à Pékin

Ignoré lors de la sélection initiale de Snowboard Canada le 19 janvier, Sébastien Beaulieu a porté la décision en appel et obtenu gain de cause auprès du Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC). Le planchiste prendra part à ses premiers Jeux olympiques.

Les détails de la décision du CRDSC seront dévoilés dans les prochains jours, mais Beaulieu a obtenu la confirmation qu’il vivra son baptême olympique. Il s’envolera pour Pékin le 29.

« Je ne peux pas dévoiler les raisons qui m’ont permis d’obtenir gain de cause pour le moment, mais Snowboard Canada n’a pas suivi le protocole de sélection, a-t-il raconté. La décision officielle sera dévoilée dans une couple de jours. J’étais confiant que la décision soit en ma faveur et c’est pourquoi je suis resté en Europe pour un camp d’entraînement tout en préparant mon dossier. La décision est tombée dimanche et j’étais rentré à Québec la veille afin de partager la bonne nouvelle avec ma famille. Je voulais aussi récupérer une planche. Je pars pour Pékin, samedi, sur un vol du Comité olympique canadien. »

Confiant d’obtenir une réponse positive, le planchiste de 31 ans a néanmoins trouvé le processus difficile.

« Le processus a été éreintant, a-t-il résumé. Seulement 20 pour cent des appels sont remportés. Je voyais mon rêve de participer aux Jeux me filer entre les doigts. J’ai fait des éruptions cutanées pour la première fois de ma vie et j’ai souffert de stress et d’anxiété. »

En plus de Beaulieu, Jules Lefebvre a aussi obtenu gain de cause auprès du CRDSC. Écarté de l’équipe nationale cette année, le planchiste montréalais avait toutefois rempli un critère de Snowboard Canada au cours de la période de sélection de 18 mois.

Il a participé à quelques étapes de la Coupe d’Europe cet hiver. De son côté, Arnaud Gaudet avait été sélectionné dès le départ. Le Canada possédait trois entrées chez les hommes, mais avait décidé de n’en utiliser qu’une seule.

Déjà une victoire

Même s’il n’a pas connu un gros début de saison, Beaulieu croit qu’il peut livrer une bonne performance et aborde sa participation aux Jeux sans stress.

« Je n’ai pas de pression parce que j’ai déjà ma victoire en ayant gagné mon appel, a-t-il raconté. Je veux m’amuser et profiter de l’expérience, mais j’ai bon espoir de bien performer aux Jeux. J’ai raté la qualification pour le Top 32 à deux reprises en terminant en 17e place de mon groupe alors que les 16 premiers sont retenus pour la ronde éliminatoire. J’ai aussi eu deux bris d’équipement. En Coupe du monde avec un mauvais dossard [numéro 50], je réussissais à atteindre le Top 25. »

Sérieuse blessure

En 2018, Beaulieu avait raté de peu la sélection pour se rendre à PyeongChang.

« J’étais très, très bien classé, mais j’ai subi une grosse blessure à l’épaule, a-t-il expliqué. Du 25e rang, j’ai dégringolé en 40e position. Une semaine après la fin de la période de sélection, j’ai obtenu mon meilleur classement en carrière en terminant en 7e position à Bansko. Le gars qui m’a battu en 1/8 de finale a gagné l’argent aux Jeux quelques semaines plus tard. C’était un signe que je devais poursuivre un cycle olympique de plus. »