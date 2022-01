Claude Julien et la méthode canadienne

Les hockeyeurs canadiens qui prendront part aux Jeux olympiques de Pékin ont été triés sur le volet pour former une équipe unie et efficace, et l’entraîneur-chef Claude Julien entend imposer la façon de faire ayant permis à l’unifolié de gagner par le passé.

En conférence de presse, jeudi, l’ancien pilote du Canadien de Montréal a longuement parlé de la «méthode canadienne», un style de jeu qui mêle agressivité et unité. Même si les porteurs de la feuille d’érable ne sont plus les favoris en Chine, Julien et ses hommes s’y rendront sans complexe.

«Nous sommes une équipe agressive. Nous voulons un échec-avant agressif, nous voulons être dans leur face, a expliqué le Franco-Ontarien. Nos transitions sont rapides, nos défenseurs bougent la rondelle rapidement. Nous avons du cran, nous sommes déterminés.»

Le processus de sélection n’a pas été simple. Julien, le directeur général Shane Doan et tous leurs adjoints ont parfois mis de côté le talent brut pour bâtir une équipe, une vraie.

«Nous avions près d’une centaine de joueurs sur notre liste originale. Nous avons coupé et coupé jusqu’à obtenir ce groupe. Ces gars-là ont chacun leurs forces et amènent quelque chose d’utile», a précisé l’instructeur à propos de sa formation de 25 athlètes.

Un groupe complet

Les Canadiens amorceront la ronde préliminaire le 10 février, contre l’Allemagne. D’ici là, tous les membres de l’équipe ont été réunis à Davos, en Suisse, où ils passeront un peu plus d’une semaine avant de s’envoler vers Pékin. C’est l’occasion rêvée de créer (ou recréer) des liens, ce que plusieurs délégations n’auront pas le luxe de faire.

«Nous avons la chance de pouvoir apprendre à nous connaître. Plusieurs ont déjà joué ensemble ou se sont affrontés. C’est bien pour reconnecter avec tout le monde et nous savons que le but ultime est de remporter l’or», a mentionné avec confiance l’attaquant Adam Cracknell.

Si l’équipe compte sa part de vétérans, plusieurs jeunes pousses profiteront également de cette plateforme olympique pour se démarquer. Parmi eux, le premier choix du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) de 2021, Owen Power, mais aussi les attaquants Jack McBain et Mason McTavish.

«Ces jeunes joueurs sont prêts à faire partie de notre groupe. Nous avons un bon mélange de jeunes, de vétérans et de tout entre les deux. Nous avons surtout des joueurs qui nous permettent d’être une meilleure équipe», a déclaré Julien, qui aime ce qu’il voit de Power.

Le défenseur s’est créé un porte-folio international très intéressant en 2021 avec des présences au Championnat du monde, où il a aidé le Canada à remporter l’or, et aux Mondiaux juniors.

Quelques retrouvailles

Claude Julien a déjà croisé la plupart des joueurs de son effectif dans des compétitions internationales ou dans la LNH. Or, il a travaillé avec certains de façon plus étroite, notamment avec le Tricolore, qu’il a entraîné de 2017 à 2021.

Jordan Weal, David Desharnais et Daniel Carr ont tous évolué sous sa gouverne.

«Carr, j’en ai vu un échantillon à Montréal, et tu sais ce qu’il va te donner chaque match. Il est très dangereux autour du filet», a-t-il dit.

Desharnais n’a côtoyé Julien que pendant cinq rencontres avant d’être échangé aux Oilers d’Edmonton. Cette fois, l’entraîneur entend compter sur lui dans un rôle important.

«Son expérience a beaucoup de valeur, mais il n’y a pas que ça. Lorsque vous le regardez jouer, il est l’un des meilleurs de son équipe en Suisse. Vous avez besoin de ces joueurs dans le vestiaire», a assuré l’homme de 61 ans.

