Édith Cochrane quitte «Les enfants de la télé»

Édith Cochrane a décidé de quitter «Les enfants de la télé» après huit saisons à épauler l’animateur André Robitaille.

Elle doit prendre part vendredi à son dernier enregistrement autour de l’immense table qui accueille les invités semaine après semaine.

On ne sait pas qui la remplacera à ce moment-ci. Radio-Canada a indiqué que le choix sera annoncé au cours des prochains mois, le diffuseur public a bel et bien confirmé le retour de ce rendez-vous du mercredi soir dans sa grille 2022-2023.

«C’est avec un pincement au cœur que je tire ma révérence de cette émission unique qui demeurera pour toujours un projet précieux et marquant dans ma carrière», a dit Édith Cochrane, dans un communiqué, jeudi.

«Je félicite la grande équipe de production pour son talent, sa sensibilité et sa façon remarquable de se réinventer saison après saison, a-t-elle poursuivi. Ces huit années m’ont permis de rencontrer une multitude de gens exceptionnels avec qui j’ai pu partager des moments riches, fous et inspirants. Je remercie Fair-Play et Radio-Canada pour leur confiance et le fidèle public pour ses témoignages d’affection au fil des ans. Je souhaite maintenant ouvrir la porte à de nouveaux défis d’animatrice et de comédienne. Longue vie aux "Enfants de la télé".»

L’émission produite par Fair-Play est en ondes depuis la rentrée de 2010 et réalisé depuis le premier épisode par Guy Gagnon. C’est André Robitaille et Édith Cochrane qui ont pris la relève de Véronique Cloutier et d’Antoine Bertrand en 2014.

Tant la directrice générale de la Télévision de Radio-Canada, Dany Meloul, que le cofondateur du Groupe Fair-Play et producteur exécutif des «Enfants de la télé», Guy Villeneuve, ont salué l’humour et l’énergie d’Édith Cochrane.