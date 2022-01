[EN DIRECT] COVID-19 au Québec: le Dr Luc Boileau fait le point

Le directeur national par intérim de santé publique du Québec, le Dr Luc Boileau, tient un point de presse à 15h sur la situation de la COVID-19 dans la province.

Ni le ministre de la Santé ni le premier ministre ne seront présents. Le Dr Boileau sera accompagné de Michèle de Guise, PDG par intérim de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) et de Marie-France Raynault, conseillère médicale stratégique senior de la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le nouveau directeur national par intérim de santé publique du Québec avait déjà déclaré son intention de tenir des points de presse indépendants de ceux du gouvernement Legault.

Plus de détails à venir...

