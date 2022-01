Groupe Morneau: un premier camion électrique au terminal de Québec

Un premier camion Volvo VNR Electric a été livré cette semaine au Groupe Morneau, devenant ainsi le premier camion électrique de la flotte qui est en service à Québec.

N’émettant aucun gaz d’échappement, le camion de classe 8 sera utilisé sur les routes de transport de marchandises dans l’est du Canada.

«Ce premier camion Volvo VNR Electric sera notre façon de nous familiariser avec les véhicules électriques à batterie. Nous voulons obtenir le plus de données possible sur sa capacité de charge et son comportement face à des températures extrêmes», a déclaré jeudi par communiqué Catherine Morneau, vice-présidente exécutive et directrice générale du Groupe Morneau.

Le Groupe Morneau a notamment travaillé avec le concessionnaire Volvo pour déterminer les itinéraires idéaux du camion selon son autonomie et les possibilités de recharge.

«Notre objectif est d’être le chef de file de l’électromobilité dans l’industrie, ce qui nous aidera à réduire notre empreinte environnementale dans le cadre de notre transition vers une chaîne d’approvisionnement plus durable pour nos livraisons locales», a souligné Mme Morneau.

Avec six lignes commerciales et un réseau de 23 terminaux, le Groupe Morneau exploite un réseau de transports à travers le Québec et l’est du Canada.