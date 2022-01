Groupes extrémistes : «vous risquez de nuire aux chances des camionneurs», dit O’Toole

Le chef du Parti conservateur du Canada, Erin O’Toole, a mis en garde les groupes extrémistes, dans une lettre transmise à TVA Nouvelles, de ne pas utiliser la violence dans le cadre des manifestions des prochains jours.

Il affirme qu’utiliser ce genre de technique pour espérer faire bouger les choses pourrait fortement nuire à la cause des camionneurs.

« À ces groupes, je dis : vos menaces de violences politiques et de haine n’ont aucune place dans une société libre et démocratique. En fait, vous risquez de nuire aux chances des camionneurs de manifester pacifiquement et de se faire entendre. », extrait de la lettre d’Erin O’Toole dans le Toronto Sun.

Erin O’Toole va tenir un point de presse jeudi à 17h.

Contrairement au député de Carleton, le chef conservateur n’a toujours pas confirmé sa présence à la manifestation sur la colline parlementaire.

«Chaque personne qui dit quelque chose ou qui fait quelque chose d’inacceptable est individuellement responsable, mais ça ne veut pas dire que tous les camionneurs qui veulent simplement travailler, qui se battent pour le droit de travailler et d’avoir la liberté personnelle devraient être nuisent par les actions de petits groupes », explique Pierre Poilievre.

Des milliers de camionneurs sont attendus dans les prochains jours provenant de partout au Canada.

