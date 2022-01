Jacques Villeneuve rend hommage à son père en nommant son fils Gilles

La famille du pilote de course Jacques Villeneuve s’est agrandie mercredi avec l’arrivée du petit Gilles, nommé en l’honneur de l’illustre père de l’ancien champion de la Formule 1.

«Bébé Gilles a rejoint notre belle et grande famille. Fort et en santé. Mon amour Mama Giulia est splendide. Nous nageons dans le bonheur et nous sommes vraiment bénis. Une journée parfaite», a écrit Villeneuve sur son compte Instagram.

Le Québécois a eu quatre garçons – Jules, Joakim, Benjamin et Henri – nés d’unions précédentes. Nommer son cinquième enfant Gilles est un bel hommage à son défunt père, tragiquement décédé dans un accident au Grand Prix de Belgique il y a bientôt 40 ans.

Populaire pilote avec Ferrari dans les années 1970 et 1980, Gilles Villeneuve a remporté six courses en Formule 1. Quinze ans après sa mort, en 1997, Jacques a remporté le championnat avec l’écurie Williams.

