«L’appel de la nature»: s'autoconstruire une demeure en pleine forêt

Une nouvelle série originale de CASA va suivre une famille œuvrant dans le design intérieur et l’architecture alors qu’elle plonge dans un projet d’autoconstruction en pleine forêt.

«L’appel de la nature» va braquer ses projecteurs dès la fin février sur Maryse L’Archevêque et Simon Sauvé. Le couple est à la tête de la Société Design et sait donc dans quoi il s’embarque. Mais comme dans tout projet de construction, il y a nécessairement des imprévues et de nombreux rebondissements. D’autant plus que la demande de leurs clients s’est décuplée pendant la pandémie, ajoutant beaucoup de stress au projet.

Dans la bande-annonce dévoilée jeudi, on entend Maryse L'Archevêque dire qu’elle réalise enfin le rêve de sa vie en quittant un milieu de vie urbain pour s’établir avec les siens en pleine nature. Elle veut léguer autre chose à ses deux filles.

CASA diffuse en ce moment une série qui s’inscrit dans le même créneau, soit «Papa marteau», dans laquelle l’humoriste Réal Béland construit une maison pour sa fille Charlotte, sur sa propriété des Laurentides.

La série «L’appel de la nature» va être diffusée à compter du lundi 28 février, à 20 h, sur CASA.

À voir aussi