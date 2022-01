Le froid extrême, période cruciale pour les producteurs laitiers de la Mauricie

Les producteurs laitiers de la Mauricie travaillent d’arrache-pied chaque jour sans compter leurs heures, plus particulièrement lors des périodes de grands froids, où les problèmes peuvent être nombreux.

À partir de -20°C, la machinerie peut être plus souvent capricieuse.

Le métal par exemple, est plus fragile lors de grands froids.

«Admettons une buvette chauffante qui a des éléments qui peuvent maintenir l’eau à une température hors du gel jusqu’à environ -20. À partir de -20, là elle commence à être insuffisante. Elle n’a pas été conçue pour ça», a expliqué le producteur laitier et vice-président des producteurs laitiers de la Mauricie, Yves Lamy.

L’autre défi est aussi de travailler dans des conditions extrêmes.

«Il faut s’adapter, on ajoute des couches supplémentaires. On écoute notre corps ! Quand il fait trop froid, on va à l’intérieur pour se réchauffer», a ajouté le copropriétaire de la Ferme Y. Lampron et fils, Gabriel Lampron.

Malgré les températures extrêmes, les producteurs doivent toujours être à l’affût des problèmes qui pourraient survenir en cours de journée. Les réparations doivent se faire rapidement pour éviter que les animaux en ressentent les effets.

Même l’alimentation peut être perturbée lorsqu’il fait très froid. C’est que le maïs contenu dans les silos gèle contre les parois. Difficile d’y avoir accès pour le distribuer aux bêtes.

Si le régime alimentaire est perturbé trop longtemps avec l’absence de ce type de nourriture, les vaches peuvent produire jusqu’à 25 % moins de lait chaque récolte. C’est pourquoi, encore une fois, les producteurs doivent régler le problème le plus tôt possible.