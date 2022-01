Le mercure remonte après le froid extrême dans le sud du Québec

Après le froid extrême des derniers jours, une espèce de redoux s’installe furtivement dans le sud du Québec jeudi avec des températures plus ou moins confortables.

Environnement Canada prévoit des températures oscillant entre -7 et -5 degrés pour Montréal et la Montérégie, alors que dans les Laurentides et Lanaudière, le mercure pourrait atteindre -10 degrés.

En Estrie et en Beauce, la journée de jeudi sera ensoleillée avec des températures dans les normales saisonnières, selon les prévisions de l’agence fédérale.

À Québec, il fera plus froid jeudi, puisque l’on prévoit -14 degrés et un ressenti de -20 degrés en après-midi avec un ciel dégagé en partie, alors que de la neige intermittente est attendue vendredi.

En Mauricie, c’est un avertissement de smog qui est en vigueur depuis mercredi soir, alors que des concentrations élevées de polluants devraient persister jusqu’à jeudi matin.

L’agence fédérale maintient toutefois son avertissement de froid extrême pour les secteurs de l’ouest et du nord ainsi que le Bas-Saint-Laurent oz le mercure devrait descendre jusqu’à -24 degrés durant la nuit de jeudi à vendredi.

«Des valeurs de refroidissement éolien de moins 38 à moins 40 sont attendues dans la nuit de jeudi à vendredi», a précisé Environnement Canada.