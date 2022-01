Le premier Variété de Star Académie aura lieu ce dimanche

Après deux reports dus à la COVID-19, le premier Variété de l’émission Star Académie aura finalement lieu ce dimanche 30 janvier.

• À lire aussi: «Star Académie»: Des candidats confinés, mais occupés!

Le dernier report avait été décrété après qu’une dizaine de candidats ait testé positif au virus.

Heureusement, il n’y avait aucun cas grave. En isolement préventif à l’hôtel depuis le 3 janvier, les candidats infectés n’ont eu que de légers symptômes.

La productrice au contenu Émilie Fournier est optimiste quant au premier Variété : « On s’occupe d’eux comme il le faut, ils ont accès à des ORL et on a mis des humidificateurs dans les chambres. Ce qui dérange le plus les candidats en ce moment c’est d’attendre quelques heures, quelques jours avant de monter sur la scène.»

La logistique derrière le report d’une production de taille n’est pas chose facile, mais Émilie Fournier se montre tout de même enthousiaste.

C’est plus de 400 personnes qui travaillent sur la production de Star Académie.

«On a de belles affaires à annoncer prochainement, notamment avec des artistes internationaux. On est super fier», conclut Émilie Fournier.