Les partis politiques dénoncent l’anglais dominant au CN

Plusieurs partis politiques ont dénoncé l’omniprésence de l’anglais à la tête du Canadien National, notamment à sa direction et au conseil d’administration où vient d’être nommé Jean Charest.

Le gouvernement caquiste qui souhaite que les entreprises à charte fédérale comme Air Canada et le Canadien National se soumettent au projet de loi 96, déplore l’anglicisation dans les hautes sphères de la compagnie de chemins de fer.

« Il s’agit d’une entreprise dont le siège social est basé ici au Québec à Montréal et la langue de travail ici, c’est le français », a souligné le cabinet du ministre Simon Jolin-Barrette dans une déclaration envoyée au Journal.

« Les Québécois doivent pouvoir travailler, être servis et informés dans leur langue. C’est un droit fondamental. Et le fait qu’ils travaillent dans une entreprise de juridiction fédérale ne devrait rien y changer. Le projet de loi 96 s’en assure », a poursuivi le cabinet.

Rousseau, la pointe de l’iceberg

De son côté, l’opposition solidaire espère que le gouvernement aura le courage d’imposer la « langue nationale aux grands PDG ».

« Encore une fois, on voit que Michael Rousseau n’était que la pointe de l’iceberg. La tendance est de recruter des hauts dirigeants qui ne parlent pas français », s’est indignée Ruba Ghazal, porte-parole de QS en matière d’Économie et de Langue française.

« Dans quelle langue se passent les réunions dans les bureaux du CN à Montréal ? Poser la question c’est y répondre », croit-elle.

Le Journal a rapporté hier que le français est rarissime à la tête du CN, que ce soit à la haute direction et au conseil d’administration de l’entreprise. L’ex-premier ministre Jean Charest sera d’ailleurs le seul francophone à siéger sur le conseil d’administration.

Malgré tout, l’entreprise a choisi une unilingue anglophone, Tracy Robinson, qui avait déjà travaillé au Canadien Pacifique. Elle a assuré qu’elle allait apprendre le français et vivre à Montréal.

Aucun sens, dit le Bloc

« Ça n’a aucun sens que le conseil d’administration fonctionne seulement en anglais. Le français est la langue commune et ça démontre que la loi fédérale sur les langues officielles ne permet pas de faire du français la langue commune. C’est un autre exemple où il faut appliquer la loi 101 aux entreprises fédérales », a souligné le député bloquiste Mario Beaulieu en entrevue avec Le Journal.

Selon lui, le Canadien National est depuis longtemps « un mauvais citoyen corporatif au niveau linguistique ».

« On se croirait il y a 50 ans ! Quand l’anglais était la langue des affaires et de la promotion sociale. Heureusement, de plus en plus les gens réagissent et la langue française demeure une priorité pour les Québécois », a-t-il argué.

Le CN était intervenu dans l’affaire Dionne à la Cour d’appel fédéral en 2021 afin de baliser le droit des employés fédéraux de travailler dans la langue officielle de leur choix. La cour n’avait finalement pas retenu les arguments du CN.

Lors des dernières années, une dizaine de plaintes ont été déposé au Commissariat aux langues officielles, dont six qui ont été jugées recevables.

