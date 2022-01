Louiseville: le maire permettra aux non-vaccinés d’assister aux réunions du conseil municipal

Dénonçant une incohérence dans les règles sanitaires, le maire de Louiseville, en Mauricie, a décidé de faire fi du règlement lors des séances à venir du conseil municipal en y autorisant les citoyens non vaccinés.

Le maire Yvon Deshaies reproche notamment que les règles stipulent que les citoyens désirant assister à une réunion de leur conseil de ville soient vaccinés, une obligation qui ne s’applique cependant pas aux élus.

«À un moment donné, il faut arrêter là. Tout mon conseil de ville est vacciné et protégé, alors lors de notre prochaine séance, les gens vaccinés et non vaccinés vont rentrer pareil! Ça a beau être illégal, je m’en fiche!», s’est emporté le maire au micro de Richard Martineau sur QUB radio.

Martelant avoir suivi toutes les consignes sanitaires du gouvernement Legault à la lettre depuis le début de la pandémie, M. Deshaies ne craint pas de voir les autorités débarquer dans sa municipalité pour rectifier la situation.

«Ils me taperont sur les doigts s’il le faut! Si on ne m’oblige pas à être vacciné moi, je ne vais pas obliger un citoyen qui désire assister au conseil à l’être!», a-t-il expliqué, affirmant toutefois avoir exigé de tous ses élus qu’ils soient vaccinés, par souci d’intégrité.

Il a d’ailleurs déploré que certains élus fédéraux ne donnent pas l’exemple au niveau de la vaccination, au moment où la santé publique tente par tous les moyens de convaincre les non-vaccinés d’aller chercher leur première dose.

«Je regardais le parti conservateur de M. O’Toole à Ottawa, et ça me déçoit de voir ça. Ils ne veulent pas dire s’ils sont vaccinés, ils ont quatre-cinq braillards qui demandent une exemption médicale... Ça n’a pas de bon sens!», a-t-il pesté.

