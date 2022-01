Malkin et Letang : les priorités des Penguins

Evgeni Malkin et Kristopher Letang deviendront joueurs autonomes au terme de la saison et le directeur général Ron Hextall a indiqué jeudi que d’offrir de nouveaux contrats aux deux vétérans était sa priorité absolue.

On peut aussi ajouter l’attaquant Bryan Rust à ce groupe de joueurs importants des Penguins qui deviendront libres comme l’air. Tous jouent un rôle primordial depuis plusieurs années et ont permis à Pittsburgh de remporter la coupe Stanley à trois reprises (deux fois pour Rust).

«Nous avons eu des discussions, mais je ne négocie pas publiquement. [...] Ils sont notre priorité absolue, a avoué Hextall en conférence de presse. Nous avons de l’espace limité sur la masse salariale, alors de comprimer tout le monde sera notre objectif.»

Un plafond vite atteint

À respectivement 35 et 34 ans, Malkin et Letang sont l’attaquant et le défenseur qui gagnent le plus d’argent au sein de l’équipe. Le salaire du Russe est de 9,5 millions $, tandis que celui du Québécois est de 7,25 millions $. Ensemble, ils prennent plus du cinquième de la masse salariale.

Ils devront peut-être accepter de faire des concessions s’ils souhaitent poursuivre l’aventure en Pennsylvanie puisque les Penguins auront d’autres dossiers à gérer au cours de l’été. Rust peut certainement espérer davantage que son salaire annuel de 3,5 millions $ avec son prochain pacte. Hextall devra aussi se pencher sur les cas de Kasperi Kapanen, Zach Aston-Reese et Evan Rodrigues, notamment.

«Je crois que "Geno" et Letang, ils sont ici depuis 16 ans. Je sais qu’ils ont fait beaucoup pour la ville. La ville leur a bien rendu. C’est une entente que nous aimerions poursuivre, mais évidemment les joueurs ont aussi le choix», a précisé le DG.

Plusieurs rumeurs enverraient d’ailleurs Letang avec le Canadien de Montréal, où il pourrait rejoindre son ancien agent et nouveau directeur général, Kent Hughes. Repêché en 2005, il a passé toute sa carrière à Pittsburgh et ne montre toujours aucun signe de ralentissement avec 37 points en 38 matchs cette saison.

Malkin n’a pas été épargné par les blessures ces dernières années. Opéré au genou droit durant l’été, le joueur de centre n’est revenu au jeu que le 11 janvier et a amassé neuf points en huit rencontres depuis.