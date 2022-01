Plus de 4M$ en indemnités de départ à Montréal

La Ville de Montréal vient d’envoyer des chèques qui totalisent plus de 4 millions $ aux ex-élus défaits ou qui ont quitté la politique lors de l’élection municipale du 7 novembre dernier.

Photo tirée de Linkedin

Selon des chiffres obtenus par Le Journal, c’est l’ancienne mairesse de l’arrondissement de LaSalle, Manon Barbe, qui repart avec le plus gros montant, soit quelque 226 000 $. Elle est suivie par l’ex-maire de Rosemont–La Petite-Patrie, François William Croteau, qui touche quant à lui 217 000 $.

Au total, ce sont 40 anciens politiciens, un peu partout à Montréal, qui se partagent très exactement 4 035 316 $ de fonds publics.

Les montants envoyés aux ex-élus municipaux se composent d’une allocation de transition et d’une allocation de départ.

« Règle générale, tous les élus dont le mandat prend fin après un mandat complet de quatre ans ont droit à l’équivalent d’un an de salaire, à titre d’allocation de transition », explique Gonzalo Nunez, relationniste pour la Ville de Montréal.

125 883 $ après 4 ans

Cathy Wong, ex-élue

C’est ce qui explique pourquoi Cathy Wong, qui a été présidente du Conseil municipal et membre du Comité exécutif, touche la jolie somme de 125 883 $, même si elle n’a fait qu’un mandat comme élue et qu’elle est entrée en fonction comme vice-présidente chez Téléfilm Canada dès le lendemain du scrutin, le 8 novembre.

Ce montant est semblable à celui versé au vétéran Marvin Rotrand, qui a pourtant occupé pendant 39 ans le poste de conseiller municipal dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, mais dont le salaire annuel était moindre que celui de Mme Wong.

Régime de retraite

L’allocation de départ, quant à elle, dépend du nombre d’années de participation au Régime de retraite des élus municipaux.

« Les calculs tiennent aussi compte, entre autres, de la rémunération totale des élus pour des fonctions occupées dans les diverses instances de la Ville et dans les organismes supramunicipaux », précise M. Nunez.

Photo d'archives, Chantal Poirier

Parmi ceux qui touchent les montants les plus importants, on retrouve aussi l’ex-maire de Verdun, Jean-François Parenteau (plus de 171 000 $), et Lionel Perez (près de 158 000 $), battu de justesse dans la course à la mairie de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Le top 10 des allocations de départ et transition