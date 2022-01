Pour vos oreilles: voici nos critiques musicales de la semaine

Chaque semaine, nos journalistes vous donnent leur avis sur trois nouveautés musicales récemment débarquées sur QUB musique. À découvrir...

Un Élixir contre les temps gris

Photo courtoisie

Difficile de ne pas taper du pied – ou de ne pas s’imaginer en train de giguer dans une boîte à chansons – en écoutant les 15 pièces bien vivantes de trad rock composant le 2e album du groupe Les Rat’s Swompe. La formation ontarienne, qui chante en français, s’est entourée de Fred St-Gelais et Rob Langlois pour créer cet Élixir. Un album sympathique (imaginez 2Frères qui rencontrent Les Cowboys fringants et saupoudrez-y un peu de rock) faisant la part belle au violon et aux airs d’antan. Coup de cœur pour la chanson Martin de la Chasse-Galerie. (Sarah-Émilie Nault)

Élixir ★★★1⁄2

► Un album des Rats d’Swompe

Une pionnière

Photo courtoisie

La compositrice Florence Price a écrit autour de 300 œuvres. Elle a été la première Afro-Américaine à composer une symphonie interprétée par un orchestre de son pays. Avec cet album, sur la prestigieuse étiquette allemande Deutsche Grammophon, l’Orchestre de Philadelphie propose, sous la direction du chef Yannick Nézet-Séguin, les symphonies numéro 1 et numéro 3 de cette compositrice décédée en 1953. Le premier mouvement de la Symphonie no 1 se démarque, lors des 18 premières minutes, avec de superbes couleurs musicales, avant de retrouver des sonorités américaines plus traditionnelles. L’Orchestre de Philadelphie interprète avec une passion évidente les musiques de cette pionnière souvent mise à l’écart et peu interprétée. (Yves Leclerc)

Florence Price – Symphonies 1 & 3 ★★★

► Un album de l’Orchestre de Philadelphie

Une pop irrésistible

Photo courtoisie

Délesté de ses acolytes, Olly Alexander se réapproprie Years and Years pour en faire son projet solo. Le Britannique livre ainsi une nouvelle carte de visite sans compromis avec Night Call, un petit bijou de pop queer et dansante aux textes aussi charnels qu’assumés. Ça a beau ne rien réinventer, c’est tout de même très, très réussi. À preuve, on ne peut cesser de fredonner les Sweet Talker et Starstruck depuis qu’on y a prêté l’oreille... et on ne s’en plaint pas. (Bruno Lapointe)

Night Call ★★★★

► Un album de Years and Years