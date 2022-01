Prenons les milliards du 3e lien pour investir en santé et en éducation

De six à dix milliards de dollars : c’est le montant estimé pour la construction du troisième lien entre Québec et Lévis. Et à combien d’automobilistes profitera ce futur troisième lien ? Un million de personnes au maximum ? Pourquoi ne pas utiliser cette somme pour investir dans notre système de santé ?

Pourquoi ne pas plutôt construire de nouveaux hôpitaux ? Acquérir de nouveaux appareils ? Améliorer les conditions de travail des employés du réseau ?

Et si l’on utilisait cette somme pour investir dans notre système d’éducation ? Construire de nouvelles écoles ? Acquérir des équipements technologiques ? Améliorer les conditions de travail des employés du réseau ?

Si l’on consacrait cet argent à nos systèmes de santé et d’éducation plutôt qu’au troisième lien, combien de personnes en profiteraient ?

Des problèmes plus urgents qu’un tunnel

Je comprends que les ponts entre Québec et Lévis sont désuets et devront être remplacés un jour (je dis bien un jour), mais il me semble qu’il y a des choses beaucoup plus urgentes à régler au Québec, avant de construire ce fameux troisième lien.

On manque de personnel dans les hôpitaux. On manque de personnel dans les écoles. Nos immeubles sont désuets. La technologie prend de plus en plus de place dans notre vie quotidienne, mais les écoles ont de la difficulté à s’adapter par manque de financement.

La pandémie a mis à mal tout le système de santé et d’éducation. Il me semble que c’est le bon moment pour revenir sur cette décision de construire un troisième lien, pour se servir de ces milliards pour réparer les pots cassés.

De nouveaux hôpitaux, de nouvelles écoles, des infrastructures informatiques dernier cri, de nouveaux systèmes d’aération dans les écoles et j’en passe !

Je suis convaincu que d’investir entre six et dix milliards de dollars dans nos réseaux de santé et d’éducation serait bien mieux accueilli que de construire un tunnel entre Québec et Lévis.

Je repose ma question : à combien de Québécois profiterait l’amélioration de la santé et de l’éducation ? À plus de huit millions de personnes.

À nos décideurs, je souhaite une bonne réflexion.

Photo courtoisie

Mickaël Litalien-Sleigher, arbitre sportif

Étudiant en Enseignement de l’Éducation physique et à la Santé à l’Université Laval