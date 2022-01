Quoi faire quand ton cœur balance ?

J’ai un amoureux depuis le cégep et je ne voudrais pour rien au monde le quitter, car j’aurais l’impression de me trahir moi-même en le faisant. En même temps, depuis que je suis entrée à l’université, je suis attirée par un garçon avec lequel j’ai une connexion intellectuelle extraordinaire. Mes parents qui aiment beaucoup mon amoureux, considèrent que je ferais une grosse gaffe de le laisser tomber pour quelqu’un que je connais peu et avec lequel je n’ai pas de véritable lien affectif. Entre les deux, mon cœur balance !

H. B.

Ce n’est pas moi qui peux solutionner votre dilemme. Je vous dirai juste que votre cœur devrait trouver la réponse, certainement beaucoup mieux que vos parents. Car lui seul est en lien avec ce que vous avez de plus vrai au fond de vous-même.