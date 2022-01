Rogers Communications: un bénéfice net en recul de 10 %

Rogers Communications a enregistré un bénéfice net en recul de 10 % au terme du quatrième trimestre de l’année 2021, mais a décidé de tourner les yeux vers l’année 2022, considérée comme «critique» pour l’entreprise.

Clos le 31 décembre dernier, les résultats financiers de la compagnie de télécommunications dévoilés jeudi ont également révélé une baisse de 3 % du résultat net ajusté pour le trimestre à l’étude.

Ces diminutions sont dues à la baisse du bénéfice avant intérêts et impôts (BAIIA) ajusté, notamment dans le secteur média de l’entreprise, où une baisse de 108 millions $ a été perçue.

Selon Rogers Communications, cette situation est attribuable à «la hausse des dépenses liées à la programmation et à la production d’événements sportifs faisant suite au report du lancement de la saison 2020-2021 de la [Ligue nationale de hockey] (LNH) et de la [National Basket Association] (NBA)».

La division média s’en est tout de même bien sorti avec l’augmentation de 26 % des produits tirés de ces services au quatrième trimestre, grâce au retour de la diffusion de la publicité lors de ces mêmes événements sportifs.

Les produits tirés des services sans fil ont également connu une hausse de 6 % en raison de l’augmentation du nombre d’abonnés aux services postpayés. Le secteur du câble est quant à lui resté stable.

«Nous avons dégagé de bons résultats au quatrième trimestre, lesquels ont été stimulés par l’accélération de la croissance des produits et la vigueur des ajouts nets d’abonnés du secteur Sans-fil», a indiqué par communiqué Tony Stafferi, président et chef de la direction de Rogers Communication.

Des dividendes de 253 millions $ ont par ailleurs été versés aux actionnaires pour ce trimestre, alors qu’un dividende par action de 50 cents a été déclaré le 26 janvier.

Dans les projections pour 2022, l’entreprise de télécommunications prévoit de poursuivre la croissance de ses produits.

«Cette année est critique pour Rogers. Les changements que nous effectuons pour recentrer notre attention sur l’exécution et favoriser les investissements stratégiques dans nos réseaux et l’expérience client devraient se solder par une croissance à long terme et une valeur accrue pour les actionnaires», a expliqué M. Stafferi.

Le président et chef de la direction souhaite aussi voir l’essor de tous les secteurs de la compagnie lors de la transaction avec Shaw Communications, qui avait été annoncée en mars dernier.

Rappelons que Rogers Communication a traversé une période de turbulences en 2021 en raison du remaniement du conseil d’administration et du conflit opposant plusieurs membres de la famille Rogers.