Tout un retour de Maude-Aimée Leblanc

À son premier événement de la LPGA depuis 2019, la Québécoise Maude-Aimée Leblanc a débuté en force en prenant la quatrième position au terme de la ronde initiale du tournoi Gainbridge at Boca Rio, jeudi, à Boca Raton, en Floride.

Après une excellente saison au sein du Circuit Symetra en 2021, la golfeuse de 29 ans a obtenu sa place dans la LPGA, quelques années après avoir choisi de s’éloigner de son sport.

La Sherbrookoise a remis une carte de 67 (-5), ce qui lui confère le quatrième rang à égalité avec six autres compétitrices. Leblanc a calé six oiselets pendant sa journée de travail et n’a commis qu’un seul boguey, au troisième fanion.

Son meilleur résultat en carrière sur le meilleur circuit féminin au monde est une septième place à l’Omnium d’Australie, en 2017.

L’autre Canadienne en lice, Brooke M. Henderson, est aussi en bonne position après une ronde. L’Ontarienne a frappé la balle à 68 reprises (-4) et occupe le 11e rang.

La Néo-Zélandaise Lydia Ko a été brillante pour amorcer le tournoi avec une excellente carte de 63 (-9). Elle est suivie par l’Américaine Danielle Kang, qui lui concède deux coups.