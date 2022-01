Uber Canada conclut une entente avec un syndicat pour ses chauffeurs et livreurs

Quelque 100 000 chauffeurs et livreurs d'Uber Canada pourront maintenant être défendus et représentés par l'un des plus grands syndicats du secteur privé au Canada, a annoncé mercredi l'entreprise, parlant d'une «entente historique».

Dans le cadre de cet accord, Uber Canada et les TUAC Canada s’engagent à «soutenir des réformes gouvernementales qui instaurent des avantages sociaux, mais qui protègent également la flexibilité du travail des chauffeurs et des livreurs», a indiqué l’entreprise par communiqué, jeudi.

«Cette entente nationale avec Uber n’est qu’un début dans la promotion d’un avenir meilleur pour les travailleurs et les travailleuses utilisant des applications mobiles», s’est réjoui Paul Meinema, président national des TUAC Canada.

«Au cours des trois dernières années, nous avons défendu et travaillé avec des milliers de chauffeurs à travers le pays concernant leurs droits, leur santé et leur sécurité. Les entreprises de travail à la demande comme Uber ont une responsabilité partagée dans la résolution de ces problèmes et nous nous engageons, par le biais de ce nouvel accord avec Uber, à faire bouger les choses pour les chauffeurs et les livreurs», a-t-il ajouté.

«Grâce à cette entente, nous privilégions ce que les chauffeurs et les livreurs nous disent vouloir: renforcer leur flexibilité à travailler si, où et quand ils le souhaitent en ayant une voix plus forte ainsi que de nouveaux avantages et des protections», a pour sa part déclaré Andrew Macdonald, vice-président des opérations au sein des Amériques et du développement des affaires mondiales d’Uber.

Les deux parties ont également convenu de faire pression auprès des gouvernements provinciaux pour qu’ils adoptent «des réformes qui offrent de nouveaux avantages et qui préservent la prérogative des travailleurs et des travailleuses de choisir si, où et quand travailler».

Les TUAC Canada sont le plus grand syndicat du secteur privé au Canada dans les secteurs de l’alimentation, de la vente au détail et des services.