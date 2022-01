Un Canadien sur quatre prendra des télévacances en 2022

La fatigue pandémique semble se faire sentir chez les Canadiens, alors que le quart d’entre eux prendront des télévacances, c’est-à-dire qu’ils travailleront d’un autre lieu que leur domicile.

C’est ce que révèle une enquête rendue publique jeudi de Kayak, un moteur de recherche dédié au tourisme. L’enquête a été réalisée par entrevues avec un échantillon de 1000 adultes canadiens entre le 8 et le 14 décembre 2021. Les chiffres ont été pondérés et sont représentatifs de tous les adultes canadiens.

La tendance est encore plus marquée chez les membres de la génération Z, puisque 38 % d’entre eux prévoient de prendre des télévacances cette année. Plus de la moitié (52 %) apprécient les horaires flexibles et plus d’un quart (31 %) cherchent la possibilité de travailler à distance.

«Les Canadiens cherchent à abandonner leurs routines quotidiennes qui sont devenues monotones pendant la pandémie», a déclaré Matt Clarke, vice-président du marketing chez KAYAK Amérique du Nord. «Avec les nouvelles réalités du travail à distance et grâce à la technologie permettant de travailler de n’importe où, nous nous attendons à ce que davantage de Canadiens travaillent depuis la plage ou d’une nouvelle ville en 2022», a-t-il ajouté.