Un revenant à Toronto

Le Toronto FC a accueilli un revenant à son camp d’entraînement hivernal, puisque l’attaquant Sebastian Giovinco a accepté une invitation du club.

• À lire aussi: Une journée noire

• À lire aussi: Trois matchs sans Davies

• À lire aussi: Crépeau est un homme comblé

Maintenant âgé de 35 ans, celui qui est surnommé «la fourmi atomique» a exprimé de l’intérêt à revenir avec les «Reds», qu’il avait quittés en janvier 2019 pour s’engager avec Al-Hilal, en Arabie saoudite. L’Italien est toutefois joueur autonome depuis le 15 août dernier.

Selon le quotidien Toronto Sun, l’objectif de l’équipe ontarienne est de s’entendre avec Giovinco à prix modique. Le président Bill Manning a indiqué que le spécialiste des coups francs demandait trop d’argent quand ses représentants et lui s’étaient parlé.

L’ancien du Juventus de Turin a disputé quatre saisons dans l’uniforme du Toronto FC, se hissant au sommet des buteurs de l’histoire de la concession avec 83 réussites.

S’il s’entend avec les ennemis jurés du CF Montréal, Giovinco pourrait avoir l’occasion de jouer avec son compatriote Lorenzo Insigne, qui effectuera ses débuts attendus en juillet prochain.

Deux joueurs désignés s’amènent

Par ailleurs, les équipes de la Major League Soccer continuent de faire le plein de joueurs désignés avant le début de la saison et l’Union de Philadelphie a fait un bon coup en s’entendant avec le meilleur buteur du championnat danois, Mikael Uhre.

L’attaquant de 27 ans a dominé la Superliga avec 21 buts et six passes décisives en 34 matchs la saison dernière avec Brondby IF. Il s’est maintenant engagé en Pennsylvanie jusqu’en 2024 et le club détient une option pour une année supplémentaire.

L’Union avait grandement besoin d’un marqueur efficace après avoir échangé Kacper Przybylko au Fire de Chicago plus tôt cette semaine.

L’Orlando City SC a aussi ajouté un joueur désigné à l’attaque, soit l’Autrichien Ercan Kara. Son contrat de base s’étend jusqu’à la saison 2024, avec des options pour 2025 et 2026.

L’ancien du Rapid de Vienne a eu l’opportunité de jouer en Ligue des champions et en Ligue Europa pendant son passage avec l’équipe. Il a été très efficace offensivement avec 37 buts et 19 passes décisives en 84 apparitions avec le club autrichien.

Comme l’Union, Orlando avait un grand besoin de renfort à l’avant après le transfert vers West Bromwich Albion de Daryl Dike.

À VOIR AUSSI