Verdun souhaite un nouveau pont

L’arrondissement de Verdun a annoncé jeudi avoir entrepris une étude de préfaisabilité pour la construction d’un pont qui permettrait de rejoindre L’Île-des-Sœurs.

Deux firmes externes ont été mandatées par le Service de l’urbanisme et de la mobilité de Montréal, qui étudieront deux scénarios pour un pont dans l’axe de la rue Galt et du boulevard Marguerite-Bourgeoys.

Dans le premier cas, il s’agirait d’une passerelle dédiée exclusivement aux piétons et cyclistes. L’autre possibilité étudiée serait également consacrée au transport actif, mais la capacité du pont permettrait le passage de certains véhicules d’urgence.

Le rapport des deux firmes est prévu pour le printemps 2022, et devrait être présenté au cours d’une soirée d’information publique.

«Ce lien devient de plus en plus nécessaire afin que l’ensemble des Verdunois aient un meilleur accès aux équipements et attrait majeurs de l’arrondissement», a déclaré par communiqué la mairesse Marie-Andrée Mauger, qui explique qu’il s’agit d’une priorité de l’arrondissement depuis «de nombreuses années».