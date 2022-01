Zone auto: nouveautés

L’électrification se poursuit

Suivant la tendance amorcée ces dernières années, les constructeurs poursuivent leur offensive sur le marché, en électrifiant de plus en plus leurs gammes respectives.

GMC Hummer EV

Considérés par le grand public comme des véhicules très gourmands et polluants, les Hummer à essence ont quitté la gamme de GM par la petite porte à la fin des années 2000. Renaissant sous la bannière de GMC, le Hummer EV est maintenant une camionnette 100% électrique. Un véhicule imposant, mais qui n’émet désormais plus de gaz à effet de serre lorsqu’il roule. Disposant de deux ou trois moteurs électriques selon les versions, le Hummer EV peut développer jusqu’à 1000 chevaux! Du côté du couple, la valeur culmine à 11 500 lb-pi. Grâce à cette cavalerie impressionnante, ce mastodonte peut passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,2 secondes selon GM. Destiné à une utilisation sur asphalte ou hors route, le camion électrique dispose d’une garde au sol élevée, de quatre roues directrices et d’une suspension adaptative pour faciliter les passages dans des endroits difficiles. GMC a même ajouté un système original baptisé CrabWalk qui permet de rouler « en crabe » avec toutes les roues braquées dans le même sens. Dans l’habitacle, un grand écran central de 13,4 pouces permet d’afficher une grande quantité d’informations, et même de montrer le soubassement du véhicule grâce à une caméra. Un bon moyen d’éviter les bris lorsqu’on le conduit hors route...

Toyota bZ4X

Pionnier de la motorisation hybride, Toyota a mis un certain temps avant de faire le saut vers les véhicules 100% électriques. Dans cette future gamme qui comptera sept véhicules en 2025, le premier modèle à voir le jour est le bZ4X. Dans cet appellation curieuse, « bZ » signifie « Beyond Zero », faisant référence aux véhicules zéro émission du constructeur japonais. Cousin du Subaru Solterra, le bZ4X est un utilitaire qui peut recevoir un rouage à deux ou quatre roues motrices. La version à traction développe 201 chevaux, contre 215 pour celle à rouage intégral. Tous les modèles recevront le système de sécurité active Safety Sense 3.0, le plus évolué. Selon Toyota, l’autonomie de la version à roues motrices avant dépasse les 400 km. La batterie, d’une capacité de 71,4 kWh, peut récupérer 80% de sa charge en 30 minutes sur une borne de recharge rapide d‘une puissance de 150 kW. À l’intérieur, on retrouve un habitacle très différent des autres modèles Toyota, avec un immense écran central. Certains marchés pourront aussi bénéficier d’un demi-volant, à la manière des Tesla Model S et X.

Subaru Solterra

Premier véhicule 100% électrique de Subaru, le Solterra est également un cousin du Toyota bZ4X. En effet, les deux constructeurs japonais ont collaboré activement pour aboutir à ce résultat. Cela se remarque aussi esthétiquement, la ressemblance entre les deux véhicules étant évidente. Subaru propose toutefois une partie avant légèrement revue. À l’intérieur, les différences sont plus difficiles à déceler. Comme dans le bZ4X, on retrouve un habitacle épuré et minimaliste avec un grand écran central pouvant atteindre 12,6 pouces en option. Cette interface multimédia intègre Apple CarPlay et Android Auto de série. Comme pour les véhicules à essence de la gamme, le Solterra est livré avec le rouage intégral de série grâce à deux moteurs, un sur chaque essieu. La puissance totale s’élève à 215 chevaux et le couple à 246 lb-pi. Grâce à une batterie affichant une capacité de 71,4 kWh, l’autonomie annoncée culmine à 354 km. Subaru annonce également la récupération de 80% de l’autonomie en moins d’une heure, sans toutefois préciser la puissance de la borne de recharge utilisée.

Kia EV6

À mi-chemin entre une voiture et un multisegment, l’EV6 est la nouvelle proposition 100% électrique de Kia. Ses lignes audacieuses sont l’œuvre de Karim Habib, un designer d’origine libanaise qui a grandi à Montréal. Qu’on l’aime ou qu’on la déteste, il faut reconnaître que l’EV6 ne ressemble à aucune autre voiture vendue sur le marché! L’intérieur demeure toutefois plus classique, avec un grand écran sur la partie haute du tableau de bord et une console centrale dotée d’une molette rotative en lieu et place d’un levier traditionnel. On note tout de même l’utilisation d’un volant à deux branches, qui revient à la mode ces derniers temps. La Kia EV6 peut recevoir deux batteries différentes, la première de 58 kWh et la seconde de 77,4 kWh. Il sera possible d’opter pour un rouage à propulsion ou à quatre roues motrices. Disponible dans un grand nombre de versions, l’EV6 sera également vendue dans une déclinaison sportive GT dont la puissance culmine à 577 chevaux! Grâce à ses deux moteurs et sa batterie de grande capacité, elle pourra passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes.

Le sport n’est pas mort!

L’année 2022 est également marquée par l’arrivée de plusieurs véhicules à tendance sportive. Si l’électrification de ces modèles devrait arriver à moyen terme, ils demeurent motorisés par des moteurs à essence...plutôt vitaminés!

Corvette Z06

Modèle emblématique de Chevrolet, la Corvette se décline dans une nouvelle version encore plus puissante et sportive. Pour venir seconder la Stingray, cette nouvelle Z06 hérite d’une carrosserie plus musclée. Il est également possible d’opter pour un ensemble aérodynamique optionnel intégralement réalisé en fibre de carbone. Sous le capot, on retrouve un nouveau V8 atmosphérique de 5,5 litres de cylindrée. Capable de tourner à très haut régime (jusqu’à 8 600 tr/min), ce bloc développe 670 chevaux et 460 lb-pi de couple. Comme pour les autres Corvette C8, il n’y a pas de boîte manuelle disponible. La transmission retenue pour la Z06 est une automatique à double embrayage qui compte 8 rapports. En ce qui concerne les trains roulants, on retrouve évidemment la suspension magnétique (Magnetic Ride Control 4.0) ainsi qu’un système de freinage plus évolué avec des disques agrandis. Des éléments en carbone céramique sont également disponibles en option. Dans l’habitacle, certaines parties du mobilier sont en fibre de carbone de série, tandis qu’il faudra piocher dans les options pour d’autres. Plusieurs couleurs et des possibilités de personnalisation pour certains éléments (ceintures de sécurité, sièges, etc.) sont également offertes dans l’habitacle.

Subaru WRX

La Subaru WRX est une berline sportive très appréciée des automobilistes québécois, qui continuent de la plébisciter année après année. Pour cette nouvelle mouture, on note une évolution stylistique, dans la continuité du modèle précédent. Phares un peu plus agressifs, capot différent doté d’une entée d’air redessinée, extensions en plastique noir, les changements sont nombreux mais plutôt subtils. L’habitacle n’a pas été oublié, avec un nouveau volant à méplat, une intégration multimédia modernisée et un système de sécurité active Eyesight bonifié. Sous le capot, la nouvelle WRX hérite logiquement du moteur 2,4 litres turbo déjà monté dans l’Ascent, la Legacy et l’Outback. Retravaillée pour coller à une philosophie plus sportive, la mécanique développe 271 chevaux (contre 268 en 2021) pour un couple inchangé de 258 lb-pi. Comme toutes les autres Subaru, elle profite évidemment d’une traction intégrale permanente, histoire de conserver ses capacités dynamiques en hiver. Deux transmissions sont disponibles, une manuelle à 6 rapports ainsi qu’une automatique à variation continue (CVT) dont la réactivité aurait été améliorée selon Subaru. On attend également l’arrivée de la WRX STI prochainement, le modèle le plus performant de la gamme.

Hyundai Kona N

La division N a été créée par Hyundai pour se lancer sur le segment très concurrentiel des véhicules sportifs. Et pour 2022, en plus des Elantra N et Veloster N, le constructeur coréen va également commercialiser le Kona N. Il s’agit du premier utilitaire sport à recevoir cette lettre distinctive dans la gamme. Très bon vendeur chez Hyundai, le Kona reçoit plusieurs modifications importantes pour augmenter sensiblement ses performances. Notamment sous le capot, avec un 4 cylindres turbocompressé de 2 litres, qui développe 276 chevaux. La puissance peut même grimper jusqu’à 286 chevaux un court instant (20 secondes) grâce à une commande au volant. Ainsi équipé, ce petit Kona vitaminé passe de 0 à 100 km/h en seulement 5,5 secondes. Pour canaliser cette puissance majorée, Hyundai a également renforcé le châssis pour diminuer le roulis en virage et optimiser la tenue de route. Enfin, des freins haute performance et des pneus à plus forte adhérence complètent la panoplie sportive du Kona N.

De nouveaux constructeurs arrivent

Alors que le nombre de constructeurs opérant au Canada est resté plutôt stable ces dernières années, plusieurs nouveaux joueurs débarquent avec de nouveaux véhicules 100% électriques. De nouveaux joueurs, dont certains viennent de contrées nouvelles en matière d’automobile.

VinFast

Après avoir annoncé pas moins de cinq modèles, tous des VUS, le constructeur vietnamien VinFast montre combien sa démarche est sérieuse. Alors que les premiers modèles présentés au Salon de l’auto de Los Angeles s’appelaient VF e35 et VF e36, le constructeur a finalement décidé de modifier l’appellation de ses utilitaires sport avant même leur commercialisation. Chaque modèle s’appelle désormais VF suivi d’un chiffre allant de 5 à 9. Plus le chiffre est grand, plus le véhicule est imposant. Le VF5 est donc un VUS sous-compact de petit format, tandis que le VF9 est un utilitaire de format intermédiaire. Bien que les informations techniques définitives n’aient pas encore été communiquées, on sait qu’il s’agit de véhicules 100% électriques, qu’il sera possible de louer sa batterie pour pouvoir l’échanger dans le futur, et qu’un programme d’entretien à domicile sera proposé aux premiers clients. Le début des livraisons devrait normalement débuter à l’automne 2022.

Lucid

Constructeur californien qui s’apprête à faire son entrée sur le marché canadien, Lucid va débuter avec une grande berline baptisée « Air ». Rivale désignée de la Tesla Model S, elle tentera également de faire de l’ombre à d’autres modèles comme la redoutable Porsche Taycan. Avec une échelle de prix qui oscillera entre 100 000 et 190 000 $ au Canada, les Lucid ne s’adressent pas (encore ?) au plus grand nombre. L’autonomie prévue varie entre 650 et 800 kilomètres. La puissance annoncée, qui s’élève à 1 080 chevaux, permet à cette grosse berline de passer de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Des performances dignes de voitures exotiques! Une fois la berline lancée sur le marché, Lucid a prévu de compléter sa gamme avec un VUS qui sera baptisé Gravity.

Rivian

Faisant partie du paysage automobile depuis plusieurs années, Rivian débarque enfin sur le marché canadien. Le constructeur américain a déjà présenté deux véhicules basés sur la même plateforme : les R1T et R1S. Le premier est une camionnette électrique, qui peut recevoir deux batteries différentes et dont les accélérations peuvent battre beaucoup de voitures sport du marché! Le second est un VUS qui ressemble comme deux gouttes d’eau à la camionnette, mis à part l’habitacle qui remplace la boîte. Résolument techno, Rivian emprunte une voie similaire à celle tracée par Tesla, notamment la mise en place de bornes de recharge propres à la marque.

Fisker

Après plusieurs péripéties, la marque Fisker fait son grand retour en 2022 avec le VUS Ocean. Modèle 100% électrique, il présente la particularité de posséder un toit solaire qui permet de recharger le véhicule en roulant. Disponible avec deux ou quatre roues motrices, l’Ocean dispose d’une autonomie comprise entre 400 et 560 kilomètres. Le constructeur a confirmé que le modèle sera disponible au Canada, sans toutefois préciser comment sera organisé le réseau dédié à l’entretien et aux réparations des véhicules.

Imperium Motors

L’arrivée d’Imperium Motors signe l’arrivée d’un constructeur chinois en terre canadienne. Le premier modèle qui sera commercialisé sera un VUS compact nommé SEV. Il s’agit d’un véhicule 100% électrique qui se démarquera par son prix très compétitif. Souhaitant s’implanter durablement au Québec, Imperium prévoit également d’implanter trois concessionnaires d’ici la fin de l’année 2022. Au moment où sont écrites ces lignes, on ignore encore la date de commercialisation du SEV ainsi que l’emplacement des futurs concessionnaires de la marque.

2023 et après...que nous réserve l’avenir?

Si l’on regarde un peu plus loin en avant, on constate que les constructeurs présentent déjà des véhicules qui seront disponibles à plus long terme. Des véhicules utilitaires sport, des voitures sport, mais aussi des modèles électrifiés.

Mazda CX-50 2023

À l’image de beaucoup d’autres constructeurs, Mazda continue de diversifier sa gamme de VUS. Avec le nouveau CX-50, on assiste à l’arrivée d’un utilitaire à la vocation plus aventurière, comme c’est désormais la mode dans l’industrie. Inspirée du CX-5, cette nouvelle mouture souhaite prendre une apparence plus robuste avec des extensions en plastique ceinturant toute la carrosserie et des pneus adaptés à la conduite hors route. Pas de surprise sous le capot en revanche, Mazda conservant son 4 cylindres de 2,5 litres, disponible en version atmosphérique ou turbocompressée. Dans un second temps, la gamme sera complétée par une version électrifiée, dont les informations n’ont pas encore été communiquées.

Nissan Z 2023

Après avoir conservé la 370Z très longtemps dans sa gamme, Nissan a dévoilé sa nouvelle Z, dont l’arrivée est prévue en cours d’année 2022 en tant que modèle 2023. Pour sa nouvelle voiture sport, le constructeur japonais a opéré un véritable retour aux sources, en s’inspirant du premier modèle de la lignée, la 240Z. C’est aussi le cas à l’intérieur, où on retrouve un design inspiré du passé, avec tout de même un grand écran central de 8 pouces ainsi qu’une instrumentation totalement numérique face au conducteur. Sous le capot, Nissan a retenu un moteur V6 biturbo déjà employé par plusieurs modèles de la gamme Infiniti. Dans cette configuration, le bloc de 3,5 litres développe 400 chevaux et 350 lb-pi de couple. Il sera également possible d’opter pour une boîte manuelle à 6 rapports, une possibilité qui se raréfie dans la catégorie des sportives.

Acura Integra 2023

Modèle très attendu des amateurs de la marque Acura, la nouvelle Integra ne revient pas tout à fait sous la même forme. Il ne s’agit plus d’un coupé, mais plutôt d’un véhicule à cinq portes. Le moteur, partagé avec la Honda Civic Si, est un 4 cylindres turbocompressé de 1,5 litre. Sa puissance n’a pas encore été communiquée, mais elle devrait tourner autour des 200 chevaux. Il sera possible d’y accoler une boîte automatique ou manuelle, selon les désirs des acheteurs. Bien qu’il ne s’agisse pas encore de la version définitive, le modèle de série ressemblera de très près à ce qu’a présenté Acura. La commercialisation est prévue en cours d’année 2022, en tant que modèle 2023.

Chevrolet Silverado EV 2024

Bien que sa commercialisation ne soit pas prévue avant longtemps, le futur Silverado EV marque une rupture pour le constructeur, dont la camionnette va s’électrifier totalement. Grâce à une batterie de grande capacité, ce nouveau véhicule sera capable de parcourir jusqu’à 640 km avec une seule charge. Plusieurs déclinaisons ont été annoncées, dont la puissance varie de 510 à 660 chevaux. En ce qui concerne les capacités de remorquage, les différentes versions du Silverado EV pourront tirer respectivement 8 000 et 10 000 livres. Enfin, Chevrolet a également évoqué l’arrivée d’un modèle encore plus performant, capable de tracter jusqu’à 20 000 livres! Voilà qui promet...