LANGLOIS, Réjeanne



Le 15 janvier 2022 à Montréal est décédée Réjeanne Langlois.Elle laisse dans le deuil son époux Clément Lizotte, ses enfants Johanne (Dominique Pennestri), Muriel (Pierre Lavallée) et Jean-Marc (Chantal Deschatelets), ses petits-enfants Marie-Hélène, Philippe, Laurent, Mathieu et Vincent, ses arrière-petits-enfants Delphine, Flora, Nami, Victor, Élie-Rose et Sophie, ses belles-soeurs Monique Lizotte et Jeannine Forest ainsi qu'autres parents et amis.Retraitée de la CSDM où elle a enseigné durant 35 ans, elle fut toujours une personne aimante et attentive au bien-être de sa famille.Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la famille vous informera des détails concernant le déroulement des commémorations à une date ultérieure.