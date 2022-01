À la table du Nouvel An chinois

Le Nouvel An chinois, aussi appelé Nouvel An lunaire, est un événement très important pour les communautés chinoises et asiatiques. Il se célèbre de maintes manières — incluant à travers la gastronomie.

En effet, le repas de la veille du Nouvel An est sacré et la tradition veut qu’on le partage en famille. Cette année, l’année du Tigre d’Eau sera accueillie le 1er février.

Pour l’occasion, nous sommes très choyés de compter sur quelques restaurants qui souhaitent partager avec nous une parcelle de ces festivités en offrant un menu spécial.

31 Latitude

Photo courtoisie

Menu huit services pour quatre personnes : 188 $, pour emporter. Disponible du 26 au 31 janvier.

31latitude.com

3627 boulevard Saint-Laurent, Montréal

Pour la famille du restaurant 31 Latitude — à qui nous devons la continuité de l’emblématique L’Orchidée de Chine —, le Nouvel An lunaire est un moment très précieux. Non seulement pour célébrer autour d’un festin qui signifiera l’abondance et la prospérité, mais pour passer de bons moments en famille. Le menu offert est une déclinaison de petits plats où les poissons et fruits de mer sont à l’honneur.

Dobe et Andy

Photo courtoisie

Menu sept services à 118 $, disponible du 28 janvier au 1 er février. Menu à la carte et livraison disponible.

instagram.com/dobeandandy

1071 rue Saint-Urbain R-12, Montréal

Le repas du Nouvel An de ce petit restaurant du Quartier Chinois qui fait très bien les choses sera, lui, tout sauf petit. Copieux et abondant, certes, mais surtout symbolique. La longévité, la prospérité, le positivisme, l’honnêteté, le travail et la fortune seront représentés par six plats à base de nouilles, de poulet, de porc, de crevettes et de légumes, en plus d’un dessert en collaboration avec la très populaire crèmerie Ca Lem.

Impérial

Photo courtoisie

Menu Poon Choi pour 6 à 8 personnes : 188 $. Livraison disponible dans l’ensemble de Montréal.

imperialmontreal.com

8245 boulevard Taschereau, Brossard

Du 28 janvier au 6 février, le restaurant Impérial servira un plat traditionnel typique des périodes de célébration : le Poon choi. Ce mets, représentant l’abondance et la prospérité, est composé d’une douzaine d’ingrédients, tous soigneusement dressés dans un seul et unique grand bol de métal. On retrouve plusieurs fruits de mer, du poulet, du porc, du canard, ainsi qu’une variété de légumes. Il suffit de réchauffer le bol, puis le déguster en famille.

La Nuit Shanghai

Photo courtoisie

Menu à la carte. Livraison disponible dans l’ensemble de Montréal.

lanuitshanghai.ca

9140 boulevard Leduc, Brossard

Ouvert il y a à peine quelques semaines dans le Quartier DIX30 à Brossard, le cabaret qui nous fait revivre les années folles à Shanghai souhaite s’inviter à la maison pour le Nouvel An chinois. Le menu, qui s’inspire de quelques régions de l’Asie, propose plusieurs plats propices au partage : canard de Pékin, côtes levées « sucrées et collantes », ainsi que plusieurs sautés de nouilles « Shanghai ».