Apéro à zéro: pour toutes les envies sans alcool

Marilou Lapointe est une jeune femme de 27 ans qui a choisi de vivre en sobriété depuis maintenant quatre ans. Son propre cheminement l’a poussée à lancer Apéro à zéro, une boutique en ligne qui propose plus de 150 produits sans alcool. Avec ce projet, elle souhaite rendre ces produits plus accessibles et casser quelques préjugés au passage.

Il y a quatre ans, Marilou Lapointe a arrêté de boire de l’alcool, du jour au lendemain. « C’est le plus beau cadeau que je me suis fait ! » s’exclame-t-elle, alors que le Défi 28 jours sans alcool est sur le point de débuter au Québec.

À l’époque, elle n’avait pas beaucoup d’options de rechange. « De l’eau pétillante, une bière sans alcool, un vin douteux trop sucré au dépanneur, c’étaient mes options, se souvient-elle. Je m’ennuyais surtout de découvrir des nouveaux produits. »

Aujourd’hui, le paysage du marché des produits sans alcool a bien changé. D’abord aux États-Unis et en Grande-Bretagne (on pense d’ailleurs à Seedlip, un pionnier dans le spiritueux sans alcool), puis au Québec, les produits sans alcool sont apparus progressivement sur les tablettes. « En 2020, des bières sans alcool de microbrasseries québécoises ont fait leur apparition, mais c’était encore compliqué à trouver en épiceries spécialisées », explique l’entrepreneure.

Demande forte

C’est ainsi que Marilou a eu l’idée d’Apéro à zéro, une plateforme et une vitrine en ligne de produits sans alcool, en novembre 2020.

Dès le premier mois, la demande est là. Pour l’expliquer, Marilou partage une importante statistique. « Une personne sur cinq ne boit pas d’alcool, pour diverses raisons. Cela fait beaucoup de monde. » Outre les individus sobres ou encore les conducteurs désignés, les produits sans alcool attirent une clientèle diversifiée allant de la femme enceinte, à une personne sous médication ou, de plus en plus, à une personne qui souhaite avoir un mode de vie plus sain. « Les gens sont de plus en plus conscients de leur consommation d’alcool. Ce n’est pas une tendance, mais plutôt une évolution. Les gens veulent alterner, faire une pause, que ce soit pour leur santé mentale ou leur santé physique. »

La qualité au rendez-vous

Les préjugés entourant les produits sans alcool du type « c’est peu goûteux », « c’est trop sucré », « ce n’est pas de qualité » sont aujourd’hui du passé. « Il y a quatre ans, c’était la réalité, mais ce n’est plus vrai. Les produits sans alcool ont fait leur évolution et les mentalités ont changé », décrit l’entrepreneure.

En effet, les compagnies québécoises rivalisent aujourd’hui d’imagination et d’innovation avec leurs produits. Prêts à boire, bières et même spiritueux sans alcool : plus de 40 nouveaux produits ont vu le jour en un an rien qu’au Québec.

Aujourd’hui, Apéro à zéro propose en ligne près de 170 produits québécois et internationaux, que les clients peuvent acheter individuellement ou en boîte thématique/personnalisée. « Les boîtes découvertes, pour les gens qui ne savent pas par où commencer, les spiritueux et les kits cocktails sont très populaires. »

En décembre, Marilou Lapointe a également lancé une boutique éphémère dans Hochelaga-Maisonneuve, qui propose une soixantaine de produits. Encore une fois, le succès est au rendez-vous, si bien que la boutique pourrait devenir permanente.

La boutique éphémère d’Apéro à zéro est située au 3661, rue Ontario Est, à Montréal, au sein du Local Espace Collaboratif. Pour les achats en ligne : www.aperoazero.ca

Six marques québécoises de produits sans alcool à découvrir

► La Distillerie Noroi

Photos courtoisie

Fondée en 2019 à Saint-Hyacinthe, la Distillerie Noroi se distingue par son désir constant d’innover. Tout a commencé avec la conception d’un alambic unique au monde, un réacteur en verre permettant la distillation à froid. « Avec quatre spiritueux et trois prêts à boire sans alcool, ils ont une belle gamme, explique Marilou. Ils sont excellents. »

► Monsieur Cocktail

Photo courtoisie

Patrice Plante, alias Monsieur Cocktail, est une référence dans le monde de la mixologie québécoise. Ses différents sirops seront parfaits pour concocter de délicieux cocktails sans alcool. Il propose également des spiritueux sans alcool. « Mon préféré dans la gamme est l’Amaretto », précise Marilou.

► Le BockAle

Photos courtoisie

« Bockale est la première microbrasserie québécoise à avoir sorti une bière sans alcool, raconte Marilou. Ils en ont désormais une dizaine, je les trouve excellentes. » IPA, stout, blanche, blonde, sure, les clients auront l’embarras du choix avec cette microbrasserie de Drummondville.

► Brasserie Les 2 Frères

Photo courtoisie

L’aventure de la Brasserie Les 2 Frères a débuté avec des bières alcoolisées, mais ils se sont ensuite tournés vers les bières sans alcool. De plus, Les deux frères proposent des prêts à boire et un gin sans alcool, le Hickson. « À mon avis, c’est le meilleur gin sans alcool au Québec, car il reproduit la chaleur de l’alcool en bouche. »

► Bazaar

Photos courtoisie

Voici une autre microbrasserie, moins connue, de Montréal qu’affectionne particulièrement Marilou. « Bazaar se démarque et innove beaucoup. Ils sortent de belles bières spéciales au cassis, à la mangue ou encore aux fruits de la passion. » Fantaisiste et insolite !

► Atypique

Photos courtoisie

Fruit de la collaboration de Jonathan Robin, fondateur de la distillerie Noroi, et de l’ex-joueur de football Étienne Boulay, Atypique jouit d’une belle réputation dans le marché des produits sans alcool. « Ils ont une très belle variété de prêts à boire, et trois spiritueux, dont un whiskey. »