Convoi de camionneurs: un routier trifluvien à la retraite appuie les manifestants

Un routier trifluvien, que la pandémie a prématurément poussé à la retraite, ne sera pas de la manifestation majeure prévue samedi à Ottawa, mais tient tout de même à appuyer ceux qui y seront.

Jacques Ferland, qui a parcouru les routes canadiennes et américaines pendant 26 ans, déplore qu’Ottawa ne fasse pas preuve de beaucoup de considération pour leur travail jugé essentiel en imposant le passeport vaccinal.

«Pourquoi on oblige les camionneurs à se faire vacciner quand ils ont dépanné le système pendant les deux dernières années et ça y allait et tout le monde était content d’avoir les camions? Et là il y a un gouvernement qui a dit «on oblige les camionneurs à être vaccinés», alors qu’on est les personnes les plus isolées qui soit. Expliquez-moi ce bout-là? Alors, allez-y faire la manifestation. Je suis en total accord avec ça», a témoigné l’ex-routier trifluvien.

L’ex-député Rémy Désilets, devenu camionneur, roulait vendredi dans le sud des États-Unis. Il a tenu à rappeler que les avertissements en prévision de l’imposition du passeport vaccinal étaient très clairs depuis longtemps.

«Ça fait deux ans que nos employeurs nous disent que ça va le prendre. Les Américains aussi nous disaient que pour le moment on ne l’exige pas, mais ça va venir et on va l’exiger», souligné celui qui a reçu ses trois doses.

Comme d’autres, M. Désilets a remarqué que la preuve vaccinale à l’entrée en territoire américain n’est à peu près pas contrôlée par les agents frontaliers, sinon pas du tout. Il en ira cependant bien autrement au retour au Canada.