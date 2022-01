Des camionneurs tannés d’ici se dissocient du mouvement

Des camionneurs québécois déplorent que le mouvement complotiste utilise leur profession pour servir ses intérêts alors que des revendications plus importantes seraient à faire pour leurs conditions de travail.

« Ça fait longtemps qu’on travaille notre image pour l’améliorer. Au début de la pandémie, on félicitait les camionneurs pour leur travail et aujourd’hui, en seulement quelques jours, on va scraper notre image à cause de gens qui nous utilisent [pour le mouvement antivaccin] », regrette Benoît Therrien, président de Truck Stop Québec.

Comme lui, plusieurs professionnels observent le « Convoi pour la liberté » avec beaucoup de craintes, surtout pour la mauvaise réputation que cela risque de donner aux camionneurs.

C’est notamment le cas de Frédéric Bisson, un ex-animateur radio reconverti en camionneur depuis près d’un an.

« On est déjà vu comme des gens qui ne valent pas grand-chose, mais là on va aller s’accoler à cette image-là et je trouve ça vraiment triste », laisse tomber celui qui fait du transport de longue distance.

Même son de cloche pour Pierre Pelletier, camionneur depuis près de 30 ans.

« C’est vraiment frustrant de voir des complotistes utiliser les camionneurs pour arriver à leurs fins et récolter de l’argent », lâche-t-il amèrement.

Pas des camionneurs

Selon plusieurs camionneurs avec qui Le Journal s’est entretenu, il est peu probable que ceux qui se déplacent du Québec soient réellement des camionneurs.

« Je me demande quels sont ceux qui vont pouvoir se permettre de perdre une journée d’ouvrage, l’essence, la location du camion pour aller manifester et rester pognés là-bas », s’interroge Éric Forget, camionneur depuis 4 ans.

Benoît Therrien, de Truck Stop Québec, abonde dans le même sens.

« Il n’y a aucune compagnie qui va vouloir que son camion se ramasse dans une manifestation qui n’est pas légitime aux yeux de plusieurs gens de l’industrie, surtout lorsque certains parlent de refaire un assaut du 6 janvier au Capitole [à Washington] », déplore-t-il.

Pas productif

Selon Frédéric Bisson, le mouvement initial aurait pu être productif pour les camionneurs, qui, en plus de travailler 70 heures par semaine, ont seulement droit à trois journées de congé de maladie payées.

« C’est dommage parce qu’on a tellement de raisons de manifester, les camionneurs, mais là le message est complètement détourné [par les anti-mesures sanitaires] », souligne-t-il. De son côté, le président de l’Association du camionnage du Québec, Marc Cadieux, rappelle que 90 % des camionneurs sont adéquatement vaccinés. « Nous sommes exactement le reflet de la société actuelle, le pourcentage est le même », a-t-il expliqué.