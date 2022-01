Des températures de nouveau à la baisse pour le week-end

Après une hausse légère, le mercure sera de nouveau à la baisse dans la majeure partie du Québec, durant le week-end, avec un froid glacial dans les secteurs de l’ouest et du nord.

Environnement Canada prévoit toutefois des températures supportables pour Montréal et l’ensemble de la vallée du fleuve Saint-Laurent, alors que le mercure oscillera entre -11 et -6 degrés durant la journée de vendredi.

De la faible neige devrait cesser en après-midi dans certains secteurs, notamment en Beauce et en Estrie et à Québec, pour laisser place à un ciel dégagé.

Le week-end s’annonce légèrement plus froid, puisque les températures maximales de -14 à -12 degrés dans le sud et -22 à -18 degrés pour les secteurs plus au nord, avec parfois une alternance de soleil et de nuages.

Pour l’est de la province, comme le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord et Sept-Îles, l’agence fédérale a émis un bulletin météorologique spécial prévoyant une tempête hivernale en provenance de la côte est américaine dès samedi.

De la neige et de la poudrerie sont attendues jusqu’à dimanche, selon les prévisions d’Environnement Canada.