[EN IMAGES] Convoi de camionneurs: la manifestation s’installe dans le cœur d’Ottawa

Les convois provenant des quatre coins du pays ont commencé à s’installer au cœur de la ville d’Ottawa vendredi après-midi, où la colline parlementaire fourmille de plus en plus de manifestants contre le vaccin et contre les mesures sanitaires.

Les klaxons assourdissants résonnent sans interruption à travers les murs du centre-ville depuis le début de l’après-midi et le volume et l’intensité augmentent d’heure en heure.

Les policiers sur place redirigent les véhicules et les camions pour maintenir la circulation et éviter que les rues de la ville soient définitivement bloquées par des camions stationnés.

Quelques dizaines de camions lourds se sont déjà posés sur la rue Wellington, qui longe la colline parlementaire.

Selon nos observations, au moins un millier de manifestants sont déjà sur les lieux.

Des milliers d’autres sont attendus en soirée vendredi et en journée samedi, notamment en provenance de l’ouest du pays. Les forces policières estiment que jusqu’à 10 000 personnes pourraient se présenter.

Les nombreux drapeaux du Canada flottent aux côtés de drapeaux du Québec, de quelques drapeaux des Patriotes ou encore du drapeau des Warriors.

