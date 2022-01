Evander Kane commencera son aventure à Montréal

C’est contre le Canadien de Montréal, samedi au Centre Bell, que l’attaquant Evander Kane effectuera ses débuts dans l’uniforme des Oilers d’Edmonton, a confirmé l’organisation durant une conférence de presse tenue la veille.

Signataire d’un contrat valide pour le reste de la saison, le joueur d’avant n’attendra donc pas plus longuement avant de renouer avec la Ligue nationale (LNH).

Ayant disputé son dernier match au sein du circuit le 12 mai quand il évoluait avec les Sharks de San Jose, il se dit prêt à laisser de côté le passé pour se concentrer sur les succès de sa nouvelle équipe.

«Ultimement, j’ai choisi les Oilers à cause de la météo, a-t-il d’abord blagué en évoquant l’hiver rigoureux albertain. Plus sérieusement, il y avait quelques formations qui ont manifesté leur intérêt à mon égard, particulièrement tôt dans le processus. Celui-ci s’est poursuivi et je devais prendre une décision qui allait être la meilleure pour moi. Le nombre de clubs en lice a diminué et à mesure que les discussions se déroulaient et s’ajoutaient, il est devenu évident qu’Edmonton représentait l’option la plus avantageuse.»

Kane avait été libéré par les Sharks plus tôt dans la campagne à cause d’une violation au protocole de la LNH et à celui de la Ligue américaine concernant la COVID-19. En 2021-2022, il a récolté huit points en cinq rencontres avec le club-école de San Jose.

